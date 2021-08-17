بعد مصادرتها عامين.. يعقوب بوشهري يسترد ساعاته الثمينة

أعرب الناشط الكويتي ومشهور مواقع التواصل الاجتماعي يعقوب بوشهري، عن سعادته الغامرة بسبب استرداده لساعاته الثمينة بعد مصادرتها لمدة عامين.

ونشر يعقوب، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق ”سناب شات“، ظهر فيه داخل سيارته الخاصة وهو يضحك بشكل هستيري، ممسكاً بيده صندوقاً من الكرتون، آثار به حيرة متابعيه.

وعلق يعقو قائلاً ”اللي بيسألوني عن ما في داخل ذلك الصندوق، أحب أقولكم، داخل هذا الكرتون كنزي، ما شاء الله تبارك الرحمن، مال الحلال والخير والرزق، ما يضيع أبداً، ولو اجتمع الإنس والجن ما يروح المال الحلال ولا يضيع، ولا يقدر بني آدم أن يضرك ما دام الله كاتب لك الخير والرزق الحلال ”.

وأضاف الناشط الكويتي ”صار لي سنتين مفارق أحبابي (ساعاتي)، لازم كل يوم ألبس ثلاث ساعات في اليد اليمين، وثلاث في اليد اليسرى، حتى أعوض المدة الي غابوا فيها، واليوم بفضل رب العالمين عادوا إلي، لازم أصورهم ”.

وأرفق الفيديو بتعليق ”الحمد لله يا رب، ومن يتقي الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ”.

وفي وقت سابق قررت النيابة العامة في الكويت، رفع التحفظ على أموال يعقوب بوشهري، أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، كما قررت المحكمة رفع إجراءات منع السفر، بحسب ما ذكرت صحيفة ”القبس“ المحلية.

ونقلت صحيفة“ القبس“ عن مصدر قوله، إنه ”تم إنهاء تجميد الأرصدة البنكية لبوشهري، ورفع إجراءات منعه من السفر، وذلك بعد تحقيقات استمرت أكثر من عام“ .

جاء هذا الإجراء تمهيداً لإسقاط تهمة ”غسل الأموال“ عن بوشهري، وحفظ القضية، التي أحدثت جدلاً واسعاً في الكويت، على مدى الأشهر الماضية.

وسبق واحتفلت خبيرة التجميل، ومدونة الموضة السعودية فاطمة الأنصاري، بعقد قرانها على يعقوب بوشهري، وذلك وسط أجواء عائلية.

ويأتي هذا في تأكيد هو الأول عقب انتشار خبر خطوبتهما قبل شهرين، غير أن أي منهما لم يخرج ليؤكد أو ينفي ذلك، وسط رواج الخبر بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، حينها.

وأعلن أحمد الأنصاري شقيق العروس فاطمة نبأ زواجها من يعقوب بوشهري، ونشر صورة جمعته مع العريس، عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“.