مناشدات لتسهيل سفر الشاعر الكويتي عبداللطيف البناي للعلاج بالخارج

كشف الممثل الكويتي خالد المظفر، عن تدهور الوضع الصحي للشاعر الكويتي عبداللطيف البناي، مطالبا الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل إذ أوضح أن وضعه الصحي يسوء.

ويعاني عبداللطيف البناي، من عدم القدرة على الحركة، حيث توقف عن ”المشي“ منذ 10 أيام، وفق ما أعلن الملحن السعودي سامي الخليفة.

وغرد سامي الخليفة، عبر حسابه في موقع ”تويتر“، ‏قائلا ”تعرض الشاعر الكبير الأستاذ ‎#عبداللطيف_البناي لوعكة صحية على أثرها لايستطيع المشي منذ 10 أيام دعواتكم له بالشفاء العاجل“.

تعرض الشاعر الكبير الأستاذ#عبداللطيف_البناي

لوعكه صحيه على أثرها لايستطيع

المشي منذ ١٠ أيام دعواتكم له

بالشفاء العاجل. pic.twitter.com/jVvhfJit9e — د. سامي الخليفة 🇸🇦MBS🇸🇦 (@samy_alkhalifa) August 16, 2021

بينما كتب خالد المظفر، عبر حسابه في ”تويتر“ ”‏أرجو من الجميع.. الدعاء للعم/ #عبداللطيف_البناي الذي أسعد أهل الكويت والخليج بكلماته الوطنية والرياضية والعاطفية بالشفاء العاجل حيث أنهُ يمر بوعكه صحية وحالتهُ الصحية تسوء وأسأل المولى الجليل عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل وأن يشفي كل مريض يارب“.

أرجو من الجميع ..

الدعاء للعم / #عبداللطيف_البناي

الذي أسعد أهل الكويت والخليج بكلماته الوطنيه والرياضيه والعاطفيه

بالشفاء العاجل حيث أنهُ يمر بوعكه صحيحه وحالتهُ الصحيه تسوء

وأسأل المولى الجليل عزوجل

أن يمن عليه بالشفاء العاجل

وان يشفي كل مريض يارب pic.twitter.com/Wg2eO22Hfd — خالد المظفر (@Khalid_135) August 15, 2021

وكشفت حسابات إخبارية كويتية، تفاصيل حول مرض عبداللطيف البناي، وسط مناشدات المسؤولين في وزارة الإعلام بسفره إلى الخارج، حيث تفاقم الوضع واشتد عليه المرض حاليا، إذ يعاني من ”الشلل الرعاش“.

وكتب حساب إخباري عبر موقع ”تويتر“ ”‏تدهور الحالة الصحية للشاعر المخضرم ‎#عبداللطيف_البناي ليصل إلى مرحلة عدم القدرة على الوقوف أو المشي منذ أكثر من 10 أيام بعد أن اشتد عليه المرض“.

وأضاف ”الفنان يعاني منذ 20 سنة من مرض ‎#الباركنسون (الشلل الرعاش).. ومناشدات إلى وزير الإعلام والثقافة لتسهيل سفره للعلاج بالخارج“.

#أبديت_الكويت – تدهور الحالة الصحية للشاعر المخضرم #عبداللطيف_البناي ليصل إلى مرحلة عدم القدرة على الوقوف أو المشي منذ أكثر من 10 أيام بعد أن اشتد عليه المرض الفنان يعاني منذ 20 سنة من مرض #الباركنسون «الشلل الرعاش».. ومناشدات إلى وزير الإعلام والثقافة لتسهيل سفره للعلاج بالخارج pic.twitter.com/gUnr2IyyqR — ابديت_الكويت (@kuwaitupdatee) August 16, 2021

وتمنى عدد كبير من نجوم الغناء وصناع الأغنية الكويتية، الشفاء للشاعر عبداللطيف البناي، كون تجربته تركت بصمة كبيرة في الأغنية العربية وساهمت في انتشار الأصوات الخليجية بقوة في الساحة العربية.

وكتبت المطربة نوال الكويتية، ”‏سلامتك يابوناصر الغالي وعسى الله يشفيك ومأجور إن شاءالله ‎#عبداللطيف_البناي“.

سلامتك يابوناصر الغالي وعسى الله يشفيك وماجور ان شاءالله 💙💙💙#عبداللطيف_البناي pic.twitter.com/ds3dM3Xe0e — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) August 16, 2021

والشاعر عبداللطيف محمد البناي، (73 عاما)، ولد في 18 مارس 1948، وهو شاعر غنائي من الجيل الذي يجمع بين الماضي والحاضر في فنّه، إذ يطوّع كلماته الغنائية بما يتناسب مع متطلّبات العصر، مع الحفاظ على الأصول، فيما يعتبر أحد أبرز فرسان الكلمة الكويتية وأحد الشعراء الذين ساهموا بشكل كبير في تطوير الأغنية الكويتية الحديثة ونقلها من محيطها الإقليمي إلى العالم العربي.