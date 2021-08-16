الفنان البحريني محمد ياسين يفجع بوفاة زوجته إثر أزمة قلبية

فُجع الفنان البحريني من أصول إماراتية محمد ياسين، والمعروف باسم ”بابا ياسين“، يوم الإثنين، بوفاة زوجته ”حصة إبراهيم بو هزاع“ إثر أزمة قلبية حادة في أوكرانيا.

ونشرت الفنانة البحرينية حنان رضا، عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات ”إنستغرام“، منشورا كتبت فيه: ”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى انتقلت إلى رحمة الله تعالى حصة إبراهيم بو هزاع زوجة الممثل محمد ياسين التي وافتها المنية في أوكرانيا اليوم“.

ونعت ”رضا“ الراحلة بكلمات مؤثرة للغاية قالت فيها: ”الله يرحمها يمة حصة حلليني قصرت فحقج يا أمي الثانية أخ يا ربي لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا اعتراض إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يساعد قلبك يا أبونا محمد ياسين وعيالكم واحفادكم وأخوي خالد أختي فاطمة ”.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم لوفاة زوجة الفنان محمد ياسين، وانهالت الكثير من التعليقات على البوست، منها: ”‏‎لا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يصبر بابا ياسين ويمسح على قلبه.. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته“.

وقال آخر: ”‏اللهم ارحمها واغفر لها ووسع مدخلها يا رب.. الله يرحمچ يالطيبة وصاحبة القلب الجميل.. أم خالد.. الرفيقة والأخت“.

كما نعاها متابع آخر قائلا: ‏‎“الله يرحمها ويغفر لها ويصبر قلوب جميع محبيها وزوجها بابا محمد ياسين وأولادها وإنا لله وإنا إليه راجعون“.

وكتب آخر: ”‏وفاة زوجة الممثل محمد ياسين (بابا ياسين) قبل قليل في أوكرانيا في الشارع إثر سكتة قلبية.. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يا رب ”.

ومحمد ياسين فنان موهوب اشتهر بدور ”بابا ياسين“، وهو من أصول إماراتية وكانت بدايته في الأعمال الإماراتية، ومن أشهر أدواره ”أبو طبر“ في المسلسل الشهير ”أشحفان“.

انتقل للبحرين قبل 30 عاما في بداية تسعينيات القرن الماضي، وأصبح مقيما في المملكة وحاصلا على جنسيتها، ويشتهر بأنه يحمل لقب ”بابا ياسين“ في أغلب مسرحياته، التي بلغت مداها في مسلسل ”مفاتيح الكنز“.

كما أدى ”بابا ياسين“ أدوارا متنوعة كثيرة، وأثبت أنه فنان متعدد المواهب، مما جعل له مكانة مؤثرة في سماء الفن الخليجي، ومحل ترحيب في سماء الفن العربي.