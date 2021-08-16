وفاة الملحن المصري محمد سعد

غيب الموت، الإثنين، الملحن المصري محمد سعد، متأثرًا بإصابته منذ نحو شهر، بفيروس كورونا المستجد.

ونعى الشاعر الغنائي المصري فوزي إبراهيم، عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“ صديقه محمد سعد.

وقال إبراهيم، وهو أمين صندوق جمعية الملحنين والمؤلفين، إن ”أسوأ خبر ممكن أكتبه هو وفاة الملحن محمد سعد اليوم“.

وتابع قائلا: ”محمد سعد بالنسبة لي شريك نجاح مهم، محمد قدر يتعايش مع سرطان الدم سنين لكن مقدرش يتعايش مع الكورونا اللي هجمت على جسمه الهزيل من شهر واحد، الله يرحمك يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

بدوره، نشر الفنان المصري حمادة هلال عبر صفحته على ”فيسبوك“ صورة الملحن الراحل.

وعلق هلال على الصورة بالقول: ”الله يرحمك ويحسن إليك ويجعل صبرك على المرض ‏في ميزان حسناتك إن شاء الله أخي وصديقي الملحن محمد سعد ‏أسألكم الدعاء“.

كما نعى المخرج عمر حفيظ، خاله الراحل قائلا: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى خالي الملحن محمد سعد“.

وتابع حفيظ عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“: ”أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، ولا أراكم الله مكروها في عزيز وغال… اللهم أمين“.

يُشار إلى أن من أشهر الأغاني التي لحنها الراحل سعد، أغنية ”قول تاني كده“ و“أخاصمك آه“ للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وكذلك أغنية ”سيد الغاليين“ للمطرب راغب علامة.

وفي 20 شباط/ فبراير، من العام الماضي، كشف الملحن الراحل سعد عن انتهائه من تلحين أغنيتين للمطربة الفرنسية ”وايدا“.

وكان من ضمن الأعمال التي قدمها سعد خلال الأعوام الماضية، تلحينه لأغنية ”جننتيني“، للفنان محمد شاهين.

وكان الراحل يعاني منذ مدة، من مرض سرطان الدم، إلا أنه كان يتعايش معه، مستكملًا مسيرته الفنية.