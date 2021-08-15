تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل عن فعاليات "موسم الرياض 2"

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، عن فعاليات في ”موسم الرياض 2″، إضافة إلى التطورات الجديدة، التي تم تدشينها لاستيعاب جمهور أكبر.

ونشر آل الشيخ، تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“، تضمنت بوسترا إعلانيا بعنوان ”أرقام موسم الرياض 2″، وكان أبرز ما فيه ”إقامة 70 حفلا غنائيا عربيا، إضافة إلى 6 حفلات عالمية، مع إقامة مباراة مصارعة حرة ومباراة عالمية“.

وذكر أنه من المقرر أن يقام ”موسم الرياض 2“ على مساحة 5 ملايين و400 ألف متر مربع، في 14 منطقة على أن يشمل الموسم ككل إقامة 7500 فعالية.

وأضاف آل الشيخ أنه ”تم تدشين 200 مطعم، و70 مقهى، على أن يشاهد الجمهور 350 عرضا مسرحيا، إضافة إلى 18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية“، مبينًا أنه سيتم إقامة 100 تجربة تفاعلية، و10 معارض عالمية.

وقال في التغريدة: ”‏بتخطيط ودعم سمو سيدي حفظه الله، وبالتعاون مع عدة جهات مشكورة، قريبا سنبهر العالم بأياد سعودية“، حيثُ تفاعل عدد كبير من الفنانين مع التغريدة.

وكتب الفنان السعودي خالد عبدالرحمن ”مخاوي الليل“ قائلًا: ”‏‎توصيات سمو سيدي ولي العهد دائمة، وجهودك يا أبو ناصر على مدار الساعة قائمة، بنشوف الرياض وسطه شمس شارقة وأطرافه العراض فياض.. الله يكلل مساعيكم بالنجاح“.

في حين قالت المخرجة بتول عرفة: ”‏‎أنتم بالفعل أبهرتهم العالم سواء بالأفكار المختلفة أو المجهود أو سرعة التنفيذ، كل التوفيق معالي المستشار فيما هو قادم وننتظر إن شاء الله لنستمتع“.

بينما علق المطرب تامر عاشور قائلًا: ”‏‎مجهود خرافي وتنظيم عالمي وعن تجربة في 2020 تخيل 2021!“، فيما كتب رامي جمال: ”‏‎البداية كانت فعلا خيال أكيد القادم أقوى من التخيل“.

ويعد موسم الرياض أضخم المواسم الترفيهية في المملكة، إذ يتضمن عروضا مسرحية وسينمائية وحفلات غنائية وموسيقية جماهيرية يشارك فيها نجوم وفرق عالمية، بجانب معارض للفنون التشكيلية، والفنون الأخرى، بما فيها الموجهة للأطفال.

وكانت انطلاقته للمرة الأولى في عام 2019 إذ تمت إقامته في الفترة ما بين الـ11 من شهر تشرين الأول/أكتوبر لعام 2019 واستمر حتى الـ18 من شهر كانون الثاني/يناير لعام 2020.

وحقق موسم الرياض نجاحا كبيرا، إذ حقق أكثر من 10 ملايين زيارة، في حين أكدت الهيئة العامة للترفيه أنها تستهدف الوصول إلى 20 مليون زائر لفعاليات المهرجان المختلفة.