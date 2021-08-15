بعد انفجار عكار.. مؤسسو "الموركس دور" يعلنون إرجاء حفل تكريم نجوم الفن

أعلن مؤسسا جائزة ”موركس دور“ الطبيبان زاهي، وفادي الحلو، في بيان، إرجاء الحفل الذي كان مقررًا أن يقام، مساء يوم الأربعاء المُقبل، لتكريم نجوم الفن العربي، وذلك بعد انفجار صهريج وقود في بلدة تليل في عكار شمال لبنان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 28 شخصًا، وإصابة 79 آخرين.

وأوضح البيان، الذي نشره الحساب الرسمي للجائزة على موقع ”تويتر“، ”أنه بعد الفاجعة الجديدة التي ألمت بلبنان، والمتمثلة بالانفجار في بلدة التليل العكارية، والذي أودى بحياة العشرات من القتلى والجرحى، قررت لجنة الموركس دور إرجاء الحفل إلى موعد يُحدد لاحقًا تبعًا للظروف“.

وأشار البيان إلى أن الحفل في دورته الـ20 المقبلة كان سيخصص لبيروت ”أيقونة الصمود“ تحت شعار ”الأمل رغم الألم“، مبينًا أن ”الحفل كان سيعود بعد غياب قسري لسنتين بهدف بلسمة جراح بيروت وأهلها بأغنية، وكلمة، وحب، ووفاء“.

وشدد البيان على أن ”الاحتفال سيظل واجهة الإبداع، والثقافة، والفن، على أمل أن تعود الحياة الطبيعية إلى لبنان، كما أعرب مؤسسا الجائزة عن أملهما بالشفاء العاجل لكل المصابين والصبر لأهالي الضحايا“.

صدر عن مؤسسي جائزة موركس دور الطبيبين زاهي وفادي الحلو البيان الآتي:

"بعد الفاجعة الجديدة التي ألمت بوطننا لبنان والتي تمثلت بالانفجار في بلدة التليل العكارية والذي أودى بحياة العشرات من القتلى والجرحى، قررت لجنة الموركس دور إرجاء الحفل الذي كان مقرراً أن يقام مساء الاربعاء… pic.twitter.com/EuVGiymL3R — Murex D'or (@murexdor) August 15, 2021

وكان كل من الفنان السوري قصي خولي، والفنانة اللبنانية نوال الزغبي، قد اعتذرا عن حضور التكريم الخاص بجائزة ”الموريكس دور“، وذلك قبل قرار التأجيل، اليوم الأحد.

وأوضح ”خولي“ في تغريدة عبر صفحته على موقع ”تويتر“، أن ”سبب اعتذاره هو الظروف العصيبة التي يعيشها لبنان، وسوريا، ودول أخرى من وطننا العربي الموجوع“.

وتقدم النجم السوري بالشكر للقائمين على الحفل السنوي الشهير، قائلًا: ”أشكر القائمين على هذا الحفل، وأتمنى أن نحتفل ونفرح جميعًا بأوطاننا، وشعوبنا التي تستحق حياة أفضل“.

وكانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي اعتذرت أيضًا عن حضور حفل ”الموريكس دور“، رغم تأكيدها أن تنظيمه في ظل هذه الظروف ”خطوة جبارة“، ولكن الوضع الذي يمر به لبنان صعب للغاية.

وقالت الزغبي في تغريدة عبر صفحتها على ”تويتر“: ”لا شك أن جائزة الموريكس دور تعد من واجهات لبنان الحضارية، ولا شك أن الإصرار على تنظيمها في بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبارة“.

ومضت قائلة: ”لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب الذي تمر فيه البلاد، على أمل أن تكون قيامة لبنان قد أصبحت قريبة، لبنان ليس بخير“.