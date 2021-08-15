مصر.. تأييد براءة سما المصري من تهمة سب ريهام سعيد

أيدت محكمة مصرية، اليوم الأحد، براءة الراقصة الاستعراضية سما المصري، من سب وإزعاج الإعلامية المصرية ريهام سعيد.

وفي التفاصيل، قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم، بتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنح محكمة أول درجة، ببراءة الراقصة الاستعراضية ”سامية أحمد عطية“ والشهيرة بـ ”سما المصري“ من اتهامها بسب وإزعاج الإعلامية ريهام سعيد.

كما قضت المحكمة ذاتها برفض الدعوى المدنية المرفوعة من ريهام سعيد، ضد مواطنتها سما المصري.

يذكر أن المحامي شعبان سعيد، دفاع الإعلامية ريهام سعيد، تقدم بطلب للنيابة العامة المختصة في مصر، للتقدم باستئناف على حكم براءة المصري.

واستند دفاع ريهام سعيد، في طلبه على الخطأ في تطبيق القانون من المحكمة التي أصدرت حكم البراءة، حسب ما قدمه.

ودفع أشرف ناجي محامي سما المصري، بتلفيق التهمة وعدم صحة الواقعة وكيدية الاتهامات التي استندت عليها ريهام سعيد في دعواها.

يذكر أن المحكمة استمعت لأقوال سما المصري، حيث أنكرت جميع التهم المنسوبة لها، وعليه قضت المحكمة ببراءتها من جميع التهم المنسوبة إليها.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت في وقت سابق، ببراءة سما المصري، في القضية المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد بتهمة السب والقذف، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك إرسال عبارات خادشة للحياء إلى الإعلامية ريهام سعيد.

وأوضحت التحقيقات وقتها، أن سما قذفت ريهام سعيد عن طريق الهاتف وأوكلت لها أمورا لو صحّت لأوجبت احتقارها لدى بني وطنها.

وكانت النيابة العامة المختصة في مصر، قدمت استئنافا للمحكمة الاقتصادية، على براءة سما المصري، في اتهامها بإرسال عبارات خادشة للحياء إلى الإعلامية ريهام سعيد، إلا أن المحكمة أيدت حكم البراءة الصادر من محكمة الجنح المصرية ”محكمة أول درجة“.

وقضت محكمة مصرية، في 23 شباط/فبراير الماضي، ببراءة المصري، في قضية سب وقذف سعيد.

وتضمن أمر إحالة المصري أنها في شهر آب/أغسطس 2019، قذفت وسبت بألفاظ جارحة ريهام سعيد، وطعنت في عرضها عن طريق الهاتف، ونشرت مقطعا وأرسلته لأصدقائها عبر تطبيق (الواتس آب).

وكثيرا ما تثير سما المصري الجدل في الأوساط الفنية، وكان آخرها صدور حكم قضائي الشهر الماضي، بتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه (6,373.18 دولار) مع إيقاف التنفيذ؛ عن تهمة سب وقذف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.