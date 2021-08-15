بعد كارثة عكار.. فنانو لبنان ينتفضون في وجه الطبقة الحاكمة

هاجم عدد من نجوم الفن اللبنانيين الطبقة الحاكمة في البلاد، وأعربوا عن تضامنهم مع ضحايا انفجار صهريج وقود في عكار، شمال البلاد.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن ما لا يقل عن 28 شخصا قُتلوا وأصيب 79 في انفجار خزان وقود شمال البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وذكرت مصادر عسكرية وأمنية أن الجيش اللبناني كان قد صادر خزان وقود أخفاه أشخاص يعملون في السوق السوداء وكان يوزع الوقود على السكان عندما وقع الانفجار.

ويعاني لبنان نقصا حادا في الوقود ما أدى إلى طوابير طويلة في محطات البنزين وانقطاع التيار الكهربائي لفترات ممتدة. ووقعت الكارثة في بلدة التليل في منطقة عكار من أفقر مناطق لبنان.

وذكرت مصادر أن هناك عناصر في الجيش والقوى الأمنية بين المصابين.

وهناك عدة روايات متباينة عن سبب الانفجار.

في غضون ذلك، عبر عدد من النجوم اللبنانيين عن استيائهم الشديد من عدم تحمل المسؤولين المهام الملقاة على عاتقهم، في ظل معاناة لبنان من أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية، وسط نقص حاد في الوقود والأدوية.

ووجه الفنانون انتقادات حادة للمسؤولين، واصفين إياهم بأنهم ”بلا ضمير ووجدان“، وبينهم الفنانة نوال الزغبي، التي طالبت بعودة ”الانتداب“ على لبنان (في إشارة للانتداب الفرنسي)، كي يخلص لبنان من محنته الحالية.

وكتبت الفنانة نوال الزغبي أكثر من تغريدة عبر حسابها في موقع ”تويتر“، جاء في بدايتها: ”‏لبنان بحاجة لانتداب. يخلصنا من هالمجرمين اللي حاكمينا“.

وأضافت الزغبي في تغريدة أخرى: ”‏ما حدا مسكين غيركن يا خواريف السلطة.. انتداب أحسن من الحياة الزفت اللي عايشينها!! والموت والجوع والذل.. بدنا دولة محترمة تساعدنا تنكفي باللي بقيوا“.

وتابعت الفنانة اللبنانية قائلة: ”‏الله يلعن كل زعيم وكل مسؤول بلبنان.. يا بلا ضمير ووجدان.. الله يرحم الضحايا اللي ماتوا اليوم وكل يوم كرمال انتوا تكونوا عالكراسي ‎#عكار“.

الله يلعن كل زعيم وكل مسؤول بلبنان. يا بلا ضمير ووجدان . الله يرحم الضحايا اللي ماتوا اليوم وكل يوم كرمال انتوا تكونوا عالكراسي…#عكار — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) August 15, 2021

ودونت الفنانة هيفاء وهبي تغريدة لها في حسابها على موقع ”تويتر“، قالت فيها: ”‏ما بيستاهل ‎#لبنان لي عم بصير في!! بكفي موت وقهر الله يشفي جرحى ‎#التليل ‎#عكار ويرحم لي استشهدوا ويصبّر الشعب اللبناني بهالمرحلة الصعبة“.

ما بيستاهل #لبنان لي عم بصير في!! بكفي موت وقهر 💔

الله يشفي جرحى #التليل #عكار ويرحم لي استشهدوا ويصبّر الشعب اللبناني بهالمرحلة الصعبة — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) August 15, 2021

بدوره، عبر راغب علامة عن غضبه مما حدث، واصفا الانفجار بالمؤلم، وغرد عبر حسابه في موقع ”تويتر“، قائلا: ”‏شو هالانفجار المؤلم في عكار؟ من المسؤول؟ كيف ممكن يتخزّن بنزين بين الأهالي؟ مين الجهاز المسؤول عن هالفلتان؟ هلق رح (يطلعوا المسؤولين يستنكروا) لكن ما حدا رح يتحاسب عن الإهمال! لأن المهمل تابع لزعامات فوق القانون وفوق المحاسبة، لعن الله هيك دولة وهيك عصابات وهيك مسؤولين. لهيك ربنا غاضب!“.

شو هالإنفجار المؤلم في عكار؟ من المسؤول؟ كيف ممكن يتخزّن بنزين بين الأهالي؟مين الجهاز المسؤول عن هالفلتان؟هلق رح يطلعوا المسؤولين يستنكروا لكن ما حدا رح يتحاسب عن الإهمال! لأن المهمل تابع لزعامات فوق القانون وفوق المحاسبة.لعن الله هيك دولة وهيك عصابات وهيك مسؤولين.لهيك ربنا غاضب! — RaghebAlama (@raghebalama) August 15, 2021

واتهم راغب علامة في تغريدة أخرى المسؤولين، بأنهم يحتكرون البنزين والمازوت، وأن انفجار عكار دليل على صدق حديثه، فكتب قائلا: ”‏الزعماء وأزلامهم يحتكرون البنزين والمازوت، وانفجار عكار أكبر دليل، والله يستر من انفجارات أخرى وخزانات أخرى في كل المناطق اللبنانية.. لا حل في لبنان الا بالمعجزة الإلهية“.

الزعماء وازلامهم يحتكرون البنزين والمازوت ، وانفجار عكار اكبر دليل . والله يستر من انفجارات أخرى وخزانات أخرى في كل المناطق اللبنانية.

لا حل في لبنان الا بالمعجزة الإلهية — RaghebAlama (@raghebalama) August 15, 2021

من جهتها، وصفت الفنانة نانسي عجرم ما حدث بالمجزرة، وغردت عبر حسابها في موقع ”تويتر“، قائلة: ”‏انفجار عكار كارثة ومجزرة بتبكّي الحجر لا كلام بعبّر ولا أي شي بيوصف أو بعوّض.. رحمتك يا رب.. ‎#عكار ‎#التليل ‎#أنقذوا_لبنان“.

إنفجار عكار كارثة و مجزرة بتبكّي الحجر. لا كلام بعبّر ولا أي شي بيوصف أو بعوّض.

رحمتك يا رب. #عكار #التليل #أنقذوا_لبنان — Nancy Ajram (@NancyAjram) August 15, 2021

ورغم اتخاذ إليسا قرارا بالابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي، لفترة كي تهدأ الأعصاب من الأحداث المتعاقبة في لبنان منذ عدة أشهر، عادت لتتفاعل مع كارثة الانفجار، معربة عن استيائها من عدم استنكار سياسي أو مسؤول تجاه الفاجعة.

وكتبت إليسا، قائلة: ”‏يا قلبي عا وجع اللبناني أدي بدنا نتحمل، مش قادرة شوف ولا كلمة استنكار من ولا سياسي، مسؤول، نايب أو وزير، انتخبوكن تا تأمنولن الحد الأدنى من حقوقن ولقمة عيشن، فجوعتون وغيبتون، دم كل شهيد أو جريح انتو بتتحملو، الله ينتقم منكن واحد واحد والله يجربكن بأقرب الناس إلكن! وقحين بشكل“.

يا قلبي عا وجع اللبناني أدي بدنا نتحمل ، مش قادرة شوف ولا كلمة استنكار من ولا سياسي ، مسؤول، نايب او وزير،انخبوكن تا تأمنولن الحد الأدنى من حقوقن ولقمة عيشن ، فجوعتون وغيبتون ،دم كل شهيد او جريح انتو بتتحملو ،الله ينتقم منكن واحد واحد والله يجربكن بأقرب الناس الكن!

وقحين بشكل🥺 — Elissa (@elissakh) August 15, 2021

ولم يكن عاصي الحلاني بمنأى عن الحدث المفجع، إذ خص الضحايا بالدعوات وتضامن مع الجرحى، مغردا عبر حسابه في موقع ”تويتر“، قائلا: إن ”السبب في تحمل الأبرياء ذنب تلك الكارثة هو الطمع والفلتان“، متمنيا إنقاذ لبنان.

كما كتب قائلا: ”‏قلبي مع عكار وأهالي عكار. إنفجار عكار كارثة إنسانية وجريمة بحق الناس الأبرياء والسبب هو الجشع والطمع والفلتان للأسف مشاهد بتبكّي الحجر لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. راجياً من الله الشفاء العاجل للجرحى والله يرحم الضحايا ‎#عكار ‎#التليل ‎#أنقذوا_لبنان“.

قلبي مع عكار واهالي عكار إنفجار عكار كارثة انسانية وجريمة بحق الناس الأبرياء والسبب هو الشجع والطمع والفلتان للأسف مشاهد بتبكّي الحجر لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. راجياً من الله الشفاء العاجل للجرحى والله يرحم الضحايا 🙏💔

#عكار #التليل #أنقذوا_لبنان — Assi El Hallani (@assihallani) August 15, 2021

وغردت مايا دياب في حسابها على موقع ”تويتر“، قائلة: ”‏يا رب يا رب، الفاجعة كبيرة بـ‎#عكار ‎#تليل عدد الضحايا كتير كبير (والمصابين) بحاجة لدم وأدوية في المستشفيات ‎#لبنان_يحتضر“.

يا رب يا رب،الفاجعة كبيرة ب #عكار #تليل عدد الضحايا كتير كبير والمصابين بحاجة لدم وادوية في المستشفيات #لبنان_يحتضر — Maya Diab (@mayadiab) August 15, 2021

وطالبت عبر تغريدة أخرى، الدول المجاورة بإرسال طائرات إسعاف للمساعدة في إنقاذ الجرحى لعدم قدرة المستشفيات اللبنانية على العلاج، فكتبت: ”‏أرجو من الدول المجاورة المساعدة بنقل الجرحى للعلاج الفوري بطائرات إسعاف ‎#مصر ‎#الأردن ‎#تركيا، بسبب عدم قدرة المستشفيات اللبنانية على العلاج وعدم وجود الأدوية المطلوبة للحروق لفاجعة كهذه.. ‎#عكار“.

ارجو من الدول المجاورة المساعدة بنقل الجرحى للعلاج الفوري بطائرات اسعاف #مصر #الأردن #تركيا بسبب عدم قدرة المستشفيات اللبنانية على العلاج وعدم وجود الادوية المطلوبة للحروق لفاجعة كهذه..#عكار — Maya Diab (@mayadiab) August 15, 2021

وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قد قال إن حالات الحروق الشديدة ربما تتطلب العلاج السريع في الخارج لإنقاذ الأرواح.

وأضاف لالوزير لوكالة رويترز ”نحن بحاجة ماسة للمساعدة إلى إجلاء بعض المصابين إلى الخارج لأن عندنا حالات تستدعي أقسام عناية خاصة ومتخصصة بالحروق أكثر من قدرة المستشفيات اللبنانية على إسعافها“.