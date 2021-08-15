سبقته نوال الزغبي.. قصي خولي يعتذر عن حضور التكريم لجائزة "الموريكس دور"‎

اعتذر الفنان السوري قصي خولي عن حضور التكريم الخاص بجائزة ”الموريكس دور“، المقررة إقامتها في بيروت يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 آب/أغسطس الجاري، وذلك بعد يوم من اعتذار مماثل للفنانة اللبنانية نوال الزغبي.

وأوضح قصي خولي في تغريدة عبر صفحته بموقع ”تويتر“، أن سبب اعتذاره هو الظروف العصيبة التي يعيشها لبنان وسوريا ودول أخرى من وطننا العربي الموجوع“.

وتقدم النجم السوري بالشكر للقائمين على الحفل السنوي الشهير، قائلًا: ”أشكر القائمين على هذا الحفل.. وأتمنى أن نحتفل ونفرح جميعا بأوطاننا وشعبنا الذين يستحقون حياة أفضل“.

بالنظر للظروف العصيبة التي يعيشها لبنان وسوريا ودول اخرى من وطننا العربي الموجوع اعتذر عن حضور التكريم لجائزة #الموريكس_دور واشكر القيمين على هذا الحفل واتمنى ان نحتفل ونفرح جميعا بأوطاننا وشعبنا الذين يستحقون حياة افضل. #قصي_خولي — Kosai Khauli 🇸🇾-🇺🇸 (@kosai1khauli) August 15, 2021

ووكانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي قد اعتذرت أيضًا عن حضور حفل ”الموريكس دور“ رغم تأكيدها أن تنظيمه في ظل هذه الظروف ”خطوة جبارة“، ولكن الوضع الذي يمر به لبنان صعب للغاية.

وقالت نوال الزغبي في تغريدة عبر صفحتها على ”تويتر“: ”لا شكّ أنّ جائزة الموريكس دور تعدّ من واجهات لبنان الحضارية، ولا شكّ أن الإصرار على تنظيمها في بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبّارة“.

لا شكّ بأنّ جائزة #الموريكس_دور تعدّ من واجهات #لبنان الحضارية، ولا شكّ بأن الإصرار على تنظيمها في #بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبّارة. لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد، على أمل أن تكون قيامة #لبنان قد أصبحت قريبة #لبنان_ليس_بخير — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) August 14, 2021

وأضافت الزغبي: ”لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب الذي تمرّ فيه البلاد، على أمل أن تكون قيامة لبنان قد أصبحت قريبة لبنان_ليس_بخير“.

ويترقب الوسط الفنيّ والإعلاميّ الحفل الأضخم في لبنان، حفل توزيع جوائز ”​الموريكس دور​“ الذي اختار بدورته العشرين شعار ”الأمل رغم الألم“، تكريما لبيروت الصامدة بوجه التحديات والكوارث التي ألمت بها.

ويعد حفل ”الموريكس دور“ وهو جائزة لبنانية سنوية بدأت لأول مرة في 4 يونيو 2000 من أهم الفعاليات الفنية التي تقام سنويًا في بيروت، ويكرم خلالها العديد من نجوم الفن العربي البارزين، ويحرص على حضورها العديد من الفنانين من مختلف البلدان العربية.

ويعيش لبنان ظروفا صعبة للغاية في ظل النقص الحاد للوقود والأدوية والمواد الغذائية إلى جانب حدوث كارثة جديدة في بلدة تليل في عكار شمال لبنان، حيث انفجر صهريج وقود ليلة الأحد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 28 شخصا وإصابة 79 آخرين، حسب ما أكده وزير الصحة اللبناني في تصريح صحفي.

وتأتي الكارثة الجديدة بعد أيام على الذكرى السنوية لكارثة انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب بمقتل أكثر من 200 شخص في الرابع من آب/أغسطس من العام الماضي.