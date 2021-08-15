وفاة الفنان والإعلامي الليبي "عبدالفتاح الوسيع" عن عمر 83 عاما

فقدت الساحة الفنية والإعلامية في ليبيا، اليوم الأحد، الفنان والاعلامي عبدالفتاح الوسيع، الذي شارك في تأسيس التلفزيون الرسمي الليبي، عن عمر ناهز (83 عاما).

ويعد عبدالفتاح الوسيع أحد الوجوه البارزة، التي أثرت في المشهد الإعلامي الليبي، وأحد أهم الشخصيات الفنية التي طورت العمل المسرحي في بلاده.

والراحل، هو أحد أعلام مدينة بنغازي، التي ولد فيها عام 1938، حيث حصل فيها على شهادة إتمام المرحلة الثانوية، وكان من العشرة الأوائل، ثم نال شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية في العام 1963.

وبدأ الراحل مساره المهني مترجما للغة الإنجليزية في وحدة حكومية، وذلك بالتوازي مع عمله متعاونا في الإذاعة المحلية التي جمعه بها شغف منقطع النظير.

وبحسب تقارير محلية، فإن عبدالفتاح الوسيع أخرج العديد من البرامج الإذاعية، وأسهم في النهوض بالحركة المسرحية في البلاد من خلال التحاقه بالمسرح القومي بعد اجتيازه اختبارا حصل فيه على الترتيب الأول.

وفي مطلع سبعينيات القرن الماضي، انضم عبدالفتاح الوسيع إلى الفرقة العالمية للمسرح، وشارك في تقديم أغلب أعمال شكسبير، ويوجوبيتي، وأوسكار وايلد وغيرهم، وجسد أدوارا لافتة في مسرحيتي (زيارة السيدة العجوز، والقاعدة والاستثناء)، اللتين عرضتا على خشبة مسرح الجمهورية بالعاصمة المصرية القاهرة، آنذاك.

وفي نهاية السبعينيات تعرف الجمهور المحلي والعربي أكثر على عبدالفتاح الوسيع، من خلال تجسيد دور سعد بن عبادة، زعيم الأنصار في المدينة في ”فيلم الرسالة“.

ويعتبر الوسيع من الوجوه الإعلامية المحلية، التي ذاع صيتها على مر عقود في البلاد، حيث كان له شرف المشاركة، ضمن بعثة دراسية إلى لندن لدراسة الفنون الإبداعية المرئية بتلفزيون ”بي بي سي“، وإثر عودته عين مراقبا للبرامج المرئية، وكان من المؤسسين الأوائل للتلفزيون الليبي سنة 1968.

وقاد تميز الوسيع في المجال الإعلامي، وصوته الشجي إلى الشهرة العالمية، حيث عمل مذيعا للأخبار لهيئة الإذاعة البريطانية المسموعة ”بي بي سي“ في عام 1978.

وفي سجل الراحل عبدالفتاح الوسيع، تسجيلات عديدة علق خلالها على العديد من الأشرطة الوثائقية، منها وثائقيات الحرب العالمية الأولى والثانية، وبعض البرامج الموسيقية العالمية، وقدم نحو 50 شريطا وثائقيا عن التاريخ والسياسة ونضالات الشعوب وتجاربهم. كما كتب وعلق بصوته على مقدمة وختام شريط عمر المختار.

كما قدم الراحل برنامج (كي لا ننسى)، وهو عبارة عن أشرطة تصور كفاح الشعوب، وقدم برنامجا دينيا بعنوان (دروب النور).