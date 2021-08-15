مي العيدان تحصل على حكم قضائي ضد وافد مصري سبها على "السوشيال ميديا"

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، حصولها على حكم قضائي لصالحها من محكمة الاستئناف بتأييد حكم الإدانة ضد وافد مصري مقيم في الكويت يدعى أشرف عمر قام بسبها وعائلتها.

وكشفت مي العيدان عبر صفحتها في موقع ”إنستغرام“ ملابسات الحكم القضائي، قائلة: ”تم اليوم الحكم لصالحي من محكمة الاستئناف بتأييد حكم الإدانة ضد وافد مصري مقيم في الكويت يدعى أشرف عمر، قام بشتمي وشتم عائلتي لمجرد نقدي لفنان لا يقرب له ولا يعرفه ولا توجد بينه وبينه أي علاقه أو قرابه.. وعموما لم أرد على إساءته ولجأت للقضاء والحمد لله أنصفني وتم تحويل القضية إلى دعوى مدنية لي“.

وأضافت الإعلامية الكويتية الشهيرة: ”حكم القاضي بالتعويض المادي الذي يستحقه والأضرار المعنوية والمجتمعية التي لحقت بي وعائلتي جراء إساءته تلك، التي قرأها المتابعون الذين يصل عددهم إلى أكثر من ربع مليون من دول مختلفة حتى يكون عبرة وعظة، وأن لا تتكرر مع آخرين“.

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان، قد أعلنت انتهاء خلافاتها مع مواطنها الفنان والمؤلف والمخرج عبد العزيز المسلم، بعد سنوات من الخصام والنزاع الذي وصل إلى ساحات المحاكم.

وقالت مي العيدان عبر صفحتها على ”إنستغرام“: ”أحب أن أعلن أنه تم الصلح بيني وبين أخي الفنان عبدالعزيز المسلم بعد خلاف دام لسنوات، قد يجوز أننا اختلفنا في وجهات النظر والرأي سواء من قبلي أو من قبله، وقد يجوز أنه رفع علي أكثر من قضية ونلت في نهايتها البراءة.. ولكن في النهاية يظل هو أخي الكبير، والاختلاف وارد والشيطان دخل بين سيدنا يوسف وإخوته“.

وأضافت الإعلامية الكويتية الشهيرة: ”لكن في النهاية هو أخي وبيننا عشرة أكثر من ٢٨ سنة، وعيش وملح.. والدنيا ما تسوى خاصة في زمن الوباء والبلاء والحمد لله على كل حال، وخاصة أن خلافاتنا كلها كانت فنية، ولا يوجد تجاوزات شخصية لا من طرفه ولا من طرفي“.

وبدأت الخلافات بين مي العيدان وعبد العزيز المسلم عام 2012 بعدما قامت ”مجموعة السلام الإعلامية“ التابعة لمسرح السلام الذي يملكه الفنان عبدالعزيز المسلم، بحذف أكثر من 16 مقطعا لبرنامجها ”نأسف لعدم الإزعاج“ الذي تعده وتقدمه قناة ”سكوب“ على موقع الفيديوهات العالمي ”يوتيوب“.