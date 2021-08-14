تركي آل الشيخ: سنبهر العالم بموسم الرياض 2021

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية عن مفاجآت سارة في موسم الرياض المقبل 2021.

وقال آل الشيخ عبر حسابه في تويتر ”‏بتخطيط ودعم سمو سيدي حفظه الله … وبالتعاون مع عدة جهات مشكوره … قريباً سنبهر العالم بأيادي سعودية“.

وأضاف آل الشيخ :“٢٠١٩م كان تخيل، ٢٠٢١ تخيل أكثر موسم الرياض“.

بتخطيط ودعم سمو سيدي حفظه الله … وبالتعاون مع عدة جهات مشكوره … قريباً سنبهر العالم بأيادي سعودية 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🔥🔥🔥💪🏻… ٢٠١٩م كان تخيل … ٢٠٢١ تخيل أكثر 🤷🏻‍♂️ موسم الرياض pic.twitter.com/4b9zlFyvRX — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 14, 2021

وحظي منشور آل الشيخ بتفاعل واسع بين الفنانين والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادرا بهذه الخطوة.

وعلقت الفنانة السورية أصالة قائلة ”‏كلّ التّوفيق لمنّ يسعى ويعمل ويطوّر وبكلّ المجالات يرتقي .. دائماً في المقدّمه هكذا اعتدنا أنّ يكون وطن الرّوح ‎#السعوديه“.

وفي ذات السياق أعلنت هيئة الترفيه عن الحفل الذي يجمع ‏الفنانة أصالة نصري والفنان عايض يوسف ضمن ”حفلات صيف الشرقية يوم الجمعة 20 أغسطس“.

الفنانة أصالة نصري والفنان عايض في #حفلات_صيف_الشرقية يوم الجمعة 20 أغسطس 😍 – يبدأ بيع التذاكر غداً عبر: https://t.co/1Cf81rcBPy #هيئة_الترفيه pic.twitter.com/FDY7oWaE0p — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) August 14, 2021

وعلقت أصالة على الحفل بقولها: ”كلّ الشكر لهيئة الترفيه بقيادة الطموح المحبّ الطيّب الوفي أبو ناصر حبيب الكلّ والّلي بيهتمّ بالكلّ .. سهره حتكون للسمّيعه بالشرقيّه وأهلها الرّاقين“.

كلّ الشكر لهيئة الترفيه بقيادة الطموح المحبّ الطيّب الوفي أبو ناصر حبيب الكلّ والّلي بيهتمّ بالكلّ .. سهره حتكون للسمّيعه بالشرقيّه وأهلها الرّاقين . @Turki_alalshikh https://t.co/KSsWweGYp5 — Assala (@AssalaOfficial) August 14, 2021

ويعد موسم الرياض أضخم المواسم الترفيهية في المملكة، حيث يتضمن عروضا مسرحية وسينمائية وحفلات غنائية وموسيقية جماهيرية يشارك فيها نجوم وفرق عالمية، بجانب معارض للفنون التشكيلية، والفنون الأخرى، بما فيها الموجهة للأطفال.

وكانت انطلاقته للمرة الأولى في عام 2019 حيث تمت إقامته في الفترة ما بين الحادي عشر من أكتوبر 2019 وحتى الثامن عشر من يناير لعام 2020.

وحقق موسم الرياض نجاحاً كبيراً منذ انطلاقه، وحصد أكثر من 10 ملايين زيارة، وضمت فعالياته عددا كبيرا من الحفلات ونجوم الوطن العربي، فضلا عن العروض المسرحية، وغيرها الكثير من العروض المتخصصة والموجهة لجميع الفئات العمرية.

وقد أعلنت الهيئة العامة للترفيه أنها تستهدف الوصول إلى 20 مليون زائر لفعاليات المهرجان المختلفة، وهو ما يتوقع تحقيقه في المواسم المقبلة مع عودة فتح القطاعات والتعافي من تداعيات جائحة كورونا.

وموسم الرياض واحد من أهم المواسم الترفيهية التي تم استحداثها في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة من أجل زيادة الجذب السياحي في المملكة فقد تم تصميم هذا المهرجان ليكون واحدًا من أهم الوجهات السياحية في منطقة الشرق الأوسط نظرًا لما يضمه من احتفالات وفعاليات مختلفة ومتنوعة.