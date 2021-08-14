الفنانة هاجر الشرنوبي تحتفل بعيد ميلادها وخطبتها معا

أعلنت الفنانة المصرية هاجر الشرنوبي، خطبتها على أحمد الجابري مدير ”ستوديوهات الجابري“ للتصوير والإنتاج، وذلك بطريقة مفاجئة خلال احتفالها بعيد ميلادها.

ونشرت هاجر الشرنوبي، مقطع فيديو وثق لحظة خطبتها وذلك عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، حيث كانت تحتفل بعيد ميلادها رفقة أصدقائها في الساحل الشمالي.

وظهر أحمد الجابري، واقفا على المسرح حيث فاجأها من الخلف، وألبسها ”خاتم“ الخطبة أمام الحضور، على أنغام أغنية ”تتجوزيني“ للمطرب سعد الصغير.

واقترب مقطع الفيديو من تحقيق 100 ألف مشاهدة في ساعات قليلة، وسط تفاعل واسع من الجمهور ونجوم الفن.

وتركت هاجر الشرنوبي، تعليقا على الفيديو وصفت فيه خطبتها بأنها أحلى مفاجأة من جانب أحمد الجابري، وفقا لإشارتها إلى حسابه.

كما وجهت الشكر للمنتج المصري ياسر سليم، معتبرة إياه والدها الروحي، فكتبت ”بجد شكرا لأبويا الروحي ياسر سليم مش عارفة أقولك إيه“.

وهنأها نجوم ونجمات الفن بتلك المناسبة، بينهم سارة الشامي، إنجي علاء، بسنت شوقي، مي سليم، محمد سيد بشير، ميرنا نور الدين، جيلان علاء، محمود عبدالمغني، نسرين طافش، أحمد كرارة، ندى عادل، هدى المفتي، وغيرهم.

وهاجر الشرنوبي، هي ممثلة مصرية، ولدت في مدينة الإسكندرية 11 آب/أغسطس العام 1988، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل واخراج، وانضمت إلى فرقة إسكندرية للفنون الشعبية وأيضا تخرجت من كلية الآداب قسم علم نفس.

وتنتمي هاجر الشرنوبي، لعائلة فنية فوالدها مصطفي الشرنوبي، وعمها الملحن فاروق الشرنوبي وصلاح الشرنوبي، وهي ابنة عم الممثل الشاب والمطرب محمد الشرنوبي، ورغم ذلك، فهي ترفض الاعتماد على هذه العائلة في الوصول إلى النجومية.

وقدمت الفنانة المصرية أول تجاربها كممثلة في مسلسل ”حنين وحنان“، مع الفنان العالمي الراحل عمر الشريف، في طفولتها.

وشاركت هاجر الشرنوبي في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، من بينها دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل ”هجمة مرتدة“ وهو مسلسل تلفزيوني مأخوذ عن أحد ملفات المخابرات العامة المصرية، من بطولة أحمد عز وهند صبري وهشام سليم ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.

كما لعبت دور ”العفريتة“ في مسلسل ”كفر دلهاب“ الذي عرض في رمضان العام 2017، من بطولة يوسف الشريف.