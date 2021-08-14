"نتفليكس" تعرض الفيلم السعودي "عمرة والعرس الثاني"

أعلن المخرج والمنتج السعودي محمود صباغ، عن إتاحة فيلمه الروائي الطويل الذي يحمل عنوان ”عمرة والعرس الثاني“، عبر منصة ”نتفليكس“ التي تعرض المحتوى الترفيهي للجمهور.

وأكد محمود صباغ، من خلال تغريدة له دونها عبر حسابه في موقع ”تويتر“، أن الفيلم سينطلق عرضه غدا الأحد، مرفقا بتغريدته بوستر الفيلم.

وأوضح صباغ أن الفيلم يتناول كوميديا سوداء من الواقع، فكتب في تعليقه ”‏فيلمي الطويل: (عَمرة والعرس الثاني)، إنتاج 2018 سيكون متوفرا من بكرة الأحد على منصة نتفلكس.. كوميديا سوداء من الواقع الاجتماعي.. مشاهدة ممتعة“.

فيلمي الطويل: "عَمرة والعرس الثاني" (انتاج 2018) حيكون متوفر من بكرة (الأحد) على منصة نتفلكس. كوميديا سوداء من الواقع الاجتماعي . مشاهدة ممتعة .. @elhoush_prod pic.twitter.com/wGr8gUq88A — محمود صباغ (@mahsabbagh) August 14, 2021

وأكد محمود صباغ، أنه يهدي الفيلم لفقيدين من أبطاله، فكتب ”‏أهدي عرض الفيلم إلى روح الفقيدين: محمد بن رافعة، وعويّض العتيبي، من نجوم وأبطال الفيلم.. رحيل مؤلم لمواهب خالدة“.

اهدي عرض الفيلم الى روح الفقيدين : محمد بن رافعة، وعويّض العتيبي . من نجوم وابطال الفيلم . رحيل مؤلم لمواهب خالدة . @Owaidh004 @AlComedyClubCSR pic.twitter.com/HTCfaQYLnN — محمود صباغ (@mahsabbagh) August 14, 2021

وتفاعل عدد من أصدقاء محمود صباغ، مع تغريدته بينهم الناقد محمد سلامة، الذي كتب ”‏‎‎الله الله.. أجمل خبر والله.. في الانتظار يا أستاذنا ومعلمنا الكبير“، ليرد عليه صباغ بأنه في انتظار نقده للعمل بعد عرضه.

وكتب عبدالله مخارش ”‏‎‎في انتظار الفيلم بوعبدالغني الغالي“,

وقد تفاعل عدد من المتابعين مع تغريدة المخرج السعودي، مهنئينه على إتاحة الفيلم للجمهور، لأول مرة حيث كانت العروض السابقة له في المهرجانات فقط.

وكان الفيلم السعودي ”عمرة والعرس الثاني“، قد افتتح مسابقة آفاق السينما العربية، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الأربعين، كما شارك في مهرجان لندن السينمائي الدولي.

والفيلم تم تصويره كاملا في السعودية، وهو ثاني أفلام المخرج والمنتج السعودي محمود صباغ.

فيلم ”عمرة والعرس الثاني“، من بطولة شيماء الطيب ومحمد الحمدان وسارة الشامخ وخيرية نظمي وزينة حريري، ومن إخراج وتأليف وإنتاج محمود صباغ.

يشار إلى أن صباغ، مخرج أفلام سعودي، ومنتج، وكاتب سيناريو، ولد في جدة العام 1983، ودرس السينما الوثائقية في نيويورك، ويعتبر من أهم رواد السينما المستقلة في السعودية من عام 2013.

ومن أشهر أفلامه ”بركة يقابل بركة“، وعرض لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي في عام 2016؛ ليصبح أول فيلم سينمائي سعودي طويل يعرض على شاشة المهرجان، كما أنه أول فيلم سعودي يرشّح لجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز الأوسكار لـ89.