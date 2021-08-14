بسبب أوضاع لبنان.. نوال الزغبي ترفض جائزة "الموريكس دور"

أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي اعتذارها عن عدم قبول جائزة ”الموريكس دور“ التي تمنح سنويًا للفنانين الذين حققوا إنجازًا في مجال الفن بلبنان، مبررة ذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تشهدها بلادها خلال الفترة الأخيرة.

وأشادت الزغبي، عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، بعودة حفل جائزة ”الموريكس دور“ في العاصمة اللبنانية بيروت، رغم الصعوبات التي تتعرض لها البلاد، مؤكدة أنها لن تستطيع أن تقبل الجائزة بسبب حزنها الشديد على ما تشهده بلادها من ظروف صعبة.

وقالت الفنانة اللبنانية: ”لا شكّ بأنّ جائزة الموريكس دور تعدّ من واجهات لبنان الحضارية، ولا شكّ بأن الإصرار على تنظيمها في بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبّارة.. لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد، على أمل أن تكون قيامة لبنان قد أصبحت قريبة.. لبنان ليس بخير“.

ويقام حفل ”الموريكس دور“ العام الجاري في نهاية شهر أغسطس/ آب الجاري، بعد صعوبة إقامته في عامي 2019 و2020؛ بسبب الظروف الصعبة التي عانى خلالها لبنان، ولذلك قرر منظمو الحفل منح الجوائز للفنانين على مجمل الأعمال خلال السنوات الثلاث الماضية.

وكشف منظمو الحفل، في تصريحات سابقة، عن إقامة حفل ضخم هذا العام بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس جائزة ”الموريكس دور“، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الشديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت نوال الزغبي قد تعرضت لوعكة صحية مفاجئة منذ شهر تقريبًا، قبل إحيائها حفلا غنائيا في سوريا بعد غياب لعدة سنوات عن الحفلات فيها، وكان من المقرر أن تدخل المستشفى، لكنها رفضت احتراماً لجمهورها الذي انتظرها ساعات، لتعود بعد انتهاء الحفل إلى لبنان، وتُنقل لأحد المستشفيات؛ من أجل تلقي العلاج، واستقرت فيه لأيام قليلة قبل أن تغادره بعد تحسن حالتها الصحية.

وأعلنت نوال الزغبي، في تغريدة لها عبر حسابها على ”تويتر“، أنها خرجت من المستشفى، قائلة: ”الحمد لله صرت أحسن، ومرقت على خير، خرجت من المستشفى، شكرًا لكل شخص أطمن عني بحبكن كتير“.

وطرحت الزغبي مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة ”أرقص“ عبر قناتها على“يوتيوب“، ونالت نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان ألفريد الأسعد.