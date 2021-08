حفيد عمر الشريف يثير الجدل: أنا حامل

أثار عمر جونيور، حفيد الفنان المصري الراحل عمر الشريف وفاتن حمامة، الجدل عبر منصات السوشيال ميديا في الساعات الماضية، وذلك بعدما علق على أحد مشاهير مواقع التواصل وأعاد نشر فيديو له عبر خاصية ستوري عبر حسابه على إنستغرام كاتبا ”وأنا حامل“.

ودخل حفيد عمر الشريف سريعا ليوضح قصة ”الحمل“ التي انتشرت على السوشيال ميديا، وكانت سببا في تساؤل الجمهور، حيث قال في ”ستوري“ آخر على إنستغرام إنه اكتسب فقط زيادة في الوزن بسبب فيروس كورونا ليس إلا، مؤكدًا أن ما كتبه سابقًا ما هو إلا مزحة مع متابعيه فقط“.

وكان عمر جونيور قد أثار الجدل في الكثير من المرات التي يظهر فيها لجمهور ومحبي أجداده، حيث سبق أن اعترف في تصريحات سابقة أنه ”مثلي الجنس“ ويعد نفسه الأب الروحي للمثليين في المنطقة العربية حتى إنه كان المتحدث الرسمي للتحالف المثلي عام 2015.

وسبق أن ظهر في صورة نشرها على إنستغرام مرتديًا حمالة صدر، لتنهال عليه التعليقات الساخرة، إضافة إلى نشره صورة متعمدًا تعرية مؤخرته تمامًا أيضًا على السوشيال ميديا.

ودخل الشاب، مجال التمثيل في عام 2000، ليخلق جدلًا جديدًا بانضمامه للموسم الثالث للمسلسل الإسرائيلي The Baker and The Beauty.

يذكر أن عمر جونيور ولد في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 1983 لأب مسلم وأم يهودية، وشارك في فيلمي ”المسافر“ و“حسن ومرقص“ من بطولة جده الراحل عمر الشريف، وعادل إمام.

وشارك عمر جونيور كممثل في 9 أعمال أولها مسلسل ”وجه القمر“ عام 2000، وكان عمره وقتها 17 عاما، وحصل على درجة الماجستير في السياسة المقارنة في كلية لندن للاقتصاد، كما درس الفنون المسرحية في معهد لي سترابيرج.

و“The Baker and The Beauty“ مسلسل رومانسي كوميدي إسرائيلي، يحكي قصة الحب بين خباز بسيط ونجمة عالمية، وعُرض الموسم الثاني منه للمرة الأولى في 9 مايو/ أيار 2017.

وعمر جونيور حفيد الفنانين الراحلين عمر الشريف وفاتن حمامة، حيث تزوجا عام 1955 بعد قصة حب كبيرة تعد من أعظم قصص الحب في تاريخ السينما المصرية، ومثلا معا العديد من الأفلام أولها صراع في الوادي، وآخرها نهر الحب، وبقي معا حوالي 20 عاما.

وقد اعتنق عمر الشريف الإسلام من أجل الزواج بها، وأنجب منها طارق الشريف الذي ظهر بعمر الثامنة في فيلم دكتور جيفاغو.