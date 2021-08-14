لفتة إنسانية من عمرو دياب تجاه شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من حفل الفنان عمرو دياب، بمدينة العلمين الجديدة في مصر، لقي إعجاب الجمهور، بسبب اللفتة الإنسانية التي ظهرت بالفيديو حينما استدعى الفنان المصري أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة للتصوير والغناء معه على خشبة المسرح.

وظهر دياب في الفيديو الذي تداوله متابعوه على نطاق واسع، وهو يطلب من الحرس السماح لشاب في العقد الثاني من عمره من ذوي الاحتياجات بالصعود على خشبة المسرح للتصوير معه وذلك لحبه الشديد له، واستقبل الشاب وقام بالغناء بجواره والتصوير معه بشكل أسعد الشاب، الذي جاءت ردة فعله مؤثرة، حيب قام بالسجود لله على خشبة المسرح.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو، فقالت متابعة: ”‏أنا طبعا بحب عمرو دياب وبموت فيه بس لما شفت الفيديو ده بقيت بحبه وبحترمه“.

لفتة انسانية من الهضبة #عمرو_دياب باستقباله أحد الشباب على المسرح من ذوي القدرات الخاصة والترحيب به خلال حفله بالعلمين@amrdiab pic.twitter.com/3BroE8aEpk — Roana روئانا (@roananews) August 14, 2021

وأضافت أخرى: ”‏‏قام شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالسجود شكرا لله، عقب صعوده على مسرح العلمين الجديد، ومقابلته الفنان عمرو دياب فى حفله الغنائي، الله يشفيه ويعافيه حلو منهم خلوه يطلع يسلم عليه“.

وعلقت متابعة ثالثة: ”‏عمرو دياب سمح للجاردات الخاصة به إنهم يخلوا الشاب ده يطلع على المسرح، الولد ده قاعد يستأذن إنه عاوز يشوف عمرو دياب ويسلم عليه لأنه بيحبه ورغم إن الحفلة كانت زحمة، عمرو دياب شافه وسمح له بالصعود وقعد يغني معاه والولد من فرحته سجد لله مش مصدق نفسه“.

وكتب آخر: ”جبر الخواطر لله، الفنان إنسان قبل ما يكون مشهور، فعلا موقف عمرو دياب جميل وبينم قد إيه على إنسانيته، هو فنان بمعنى الكلمة“.

وقبل أيام، شهدت أسرة ”الهضبة“ حدثا جديدا تمثل بإعلان نور، ابنة الفنان المصري عمرو دياب خطوبتها.

وشاركت ”نور“ جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير ”إنسغرام“، بفيديو أثناء التحضيرات، استعدادًا لانتقالها إلى العيش جنوب لندن.

وأشارت نور، في الفيديو، إلى أنها ستنتقل للعيش جنوب لندن برفقة خطيبها، معبرة عن سعادتها الشديدة بهذه الخطوة.

وقالت نور: ”أود الذهاب إلى العديد من المحال، نظرًا لأنني انتقلت إلى جنوب لندن مع خطيبي ولكن لفترة ليست طويلة.. أنا سعيدة للغاية ومتحمسة أيضًا“.