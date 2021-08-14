بعد إثارتها جدلًا واسعًا.. بدور البراهيم ترد على منتقديها نافية ترويجها لـ"الخمر"

خرجت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، عن صمتها إزاء انتقادات لاذعة وجهت لها من جانب الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ترويجها لاحتساء ”الخمور“.

وظهرت البراهيم، في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ وهي تمسك كأسا به مشروب يشبه ”الخمر“، واستعانت بالثلج وسط أجواء اعتبرها الجمهور ترويجًا واضحًا لشرب الخمر، وسط مطالب بمعاقبتها.

وقالت إن ما قامت بالترويج له هو مشروب ”عصير العنب“ الفاخر، رافضة وبشكل قاطع الاعتراف بأنها تروّج لشرب الخمر، بل طالبت بتوجيه الشكر لها.

وأكدت أن مشروب ”عصير العنب“ هذا يخص فئة ”الهاي كلاس“ من الجمهور، لافتة إلى أنها روّجت له لمن يريدون صناعة أجواء جيدة سواء للفتاة وحدها، أو للزوج والزوجة، أو للشاب وخطيبته.

واستندت بدور، في معرض ردها على الانتقادات، أنها تساهم في الحد من نسبة الطلاق في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال العمل على صناعة أجواء يرغب فيها الزوج مع زوجته أو الشاب وخطيبته.

وأردفت أن من انتقدوها هم من نوعية الأشخاص الذين يتعرضون للخيانة، أو من اللاتي يتزوج عليهن أزواجهن، معقبة: ”الرجل يحتاج أجواء الحرمة والأنثى، وتوفيرها في البيت، ما يروح بره يدورها أو يسافر يدورها“.

ورأت الفاشينيستان أنها تستحق الشكر بدلًا من الانتقاد، حيث قالت: ”بالعكس الله يجزيني خيرًا أنني أُعلّم المراهقات هذه الأجواء الحلوة يسونها في بيوتهن طالما أنها ماهي حرام، ولا هي عيب بتسوي كاسين ثلج، وهذا أصلًا كل الجو حق كده“.

وتابعت: ”إذا مراهقاتك تخلينهن حق التمر وفنجان القهوة فهذا زمنك أنتِ، الزمن هذا زمن عصير العنب مع كاسين ثلج.. إنتِ وش تفكيرك“.

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ولم يتوقف النقد عند رد بدور البراهيم، بل استمر الجمهور على موقفه مطالبًا بوقفها عن الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، ومعاقبتها بتهمة الإساءة للمرأة.

واندهش الجمهور من رد بدور البراهيم، بأنها تساهم في الحد من نسب الطلاق في السعودية، ساخرين منها كونها أكثر امرأة انتهت جميع زيجاتها بالطلاق.

وكشفت، قبل أيام عن السبب وراء طلاقها من زوجها السابق بعد زواج استمر 6 أشهر فقط.

وأوضحت أنها هي التي سعت إلى الحصول على حريتها من خلال الطلاق وليس العكس كما يعتقد البعض بسبب قصر مدة الزواج، مضيفة أنها اكتشفت أن من تزوجت منه ليس الشخص المناسب الذي ترغب في استمرار زواجها به، كونه لم يكن في نفس مستوى تفكيرها.