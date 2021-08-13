أول تعليق من البلوغر السعودية جوجو حول ديانة زوجها اليهودية

ردت البلوغر السعودية، المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية ”جوجو“ على الجدل المثار على السوشيال ميديا حول ديانة وجنسية زوجها .

وقالت جوجو في مقطع فيديو، إن جميع متابعيها يرسلون لها الكثير من الرسائل لمعرفة جنسية زوجها بعد ظهوره يرتدي القبعة اليهودية في بعض صور الزفاف التي جمعتهما سويا، مؤكدة أن البعض هاجمها بشدة وبشكل مؤذ.

وأضافت جوجو، أن زوجها من أصول يهودية ولكنه ليس يهودياً، لافتة إلى أنه مسلم ويعشق دينها ويحب العرب ويكره اليهود وعاداتهم ولكنه لا يمكنه الهروب من أصوله سواء في المناسبات أو التقاليد ، موضحة أنها من جعلته يسلم وأحب دينها.

وأكملت أن والدته ووالده يهوديان ولكنه بعيد كل البعد عن عباداتهما، موضحة أنه مجبر على أداء بعض الطقوس والمناسبات كونه يهودي الأصل، مطالبة جمهورها بتصديقها وعدم إطلاق الشائعات.

وسبق ونشرت ”جوجو“، مجموعة من صور حفل زفافها من رجل أميركي عبر حسابها في ”إنستغرام“، والتي كانت على أحد الشواطئ الأمريكية حيث ارتدت فستانًا أبيض طويل بأكتاف منسدلة واعتمدت تسريحة شعر بسيطة وإكسسوار لامع على رأسها بدلًا من التاج، في حين ارتدى عريسها بدلة رسمية باللون الرمادي إضافة إلى القبعة اليهودية.

وظهرت ”جوجو“ في الصور وهي تخضع لجلسة تصويرية يوم حفل زفافها، وكان برفقتها زوجها، وعلقت: ”أجمل يوم بحياتي“.

وبعد أن علق البعض لتهنئتها بالزفاف، قالت إن الحفل كان قبل مدة ولكنها أفرجت عن الصور حديثا، في حين تلقت بعض التعليقات التي استهجنت ظهور زوجها بـ“الكيباه“ اليهودية.

وبعدها انتشرت صور حفل الزفاف على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة بسبب الجدل الكبير الذي أثير بسبب ”الكيباه“.

وتعرضت جوجو لهجوم عنيف بعد ظهور زوجها وهو يرتدي القبعة اليهودية والتي يطلق عليها اسم ”الكيباه“ أو ”الكبه“ وهذا يعني أن زوجها الأمريكي يتبع الديانة اليهودية.

وكانت الموديل السعودية جوجو قد أعلنت ارتباطها بخطيبها يناير 2020 بعد علاقة حب استمرت أشهر حيث وصفته بـ“توأم روحها“.

والبلوغر ”جوجو“ أعلنت عن علاقتها بالشاب الأميركي عبر ”إنستغرام“ في شهر ديسمبر من عام 2019، وكشفت أنها افتتحت الحساب لتعلن عن قصة حبها، معبرة عن سعادتها لعثورها على ”توأم روحها“.