انتصار لبريتني سبيرز.. والد المغنية الشهيرة يتنحى عن الوصاية عليها

أعلن جيمي سبيرز والد نجمة البوب الأمريكية ”بريتني“، موافقته على التنحي عن الوصاية عليها.

وأكد جيمي أن ”قراره هذا لن يؤثر على علاقته بها وسيظل يحبها على الدوام“، وذلك بحسب وثائق جديدة في المحكمة اطلعت عليها تقارير صحفية.

ووفقا لما نشرته صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، فإن الوثائق القانونية الجديدة في قضية الوصاية المحتدمة في الآونة الأخيرة بين المغنية الشهيرة بريتني سبيرز ووالدها جيمي سبيرز حول رفع وصايته المالية عنها، والتي اطلعت عليها مجلة ”TMZ“، تؤكد انسحاب جيمي من دور الوصاية عليها.

ولا تحتوي هذه الوثائق، على أي أسس فعلية تفيد بأنه تم إزالة أو توقيف جيمي عن دوره كوصي على ابنته المغنية الشهيرة.

وذكرت الصحيفة، أن جيمي لا يعتقد أن المعارك القضائية بينه وبين ابنته لاستمراره كوصي رسمي عليها ستكون في مصلحتها، بالرغم من أنه يتعرض دائما للهجوم والانتقادات بهذا الشأن، ولكنه يرى أن هذا القرار هو الأفضل لها الآن.

ويستعد جيمي الآن للعمل مع المحكمة من أجل نقل الوصاية منه لشخص آخر جديد بشكل منظم.

وأفادت عدة تقارير، أن الوثائق الجديدة تحدثت عن لين سبيرز، شقيقة بريتني باعتبارها لم تشارك كثيرا في أمور الوصاية على شقيقتها، أو في حياة المغنية الشهيرة بشكل عام منذ 13 عاما، لذلك فإن مصداقية لين غير كافية لتصبح الوصية عليها.

وذكرت الوثائق أيضا، أن ”بريتني رفضت الذهاب لرؤية والدتها عندما كانت متواجدة في مصحة للتأهيل النفسي في العام 2019“.

وأضافت ”ديلي ستار“، أن الوثائق الجديدة تُشدد على دور جيمي تجاه ابنته في السنوات الماضية، وإنقاذه لها في الفترة التي واجهت فيها اضطرابات نفسية وعقلية وليس ذلك فقط، بل أيضا كانت بريتني هدفا للمحتالين واللصوص، حيث عمل والدها على حمايتها وإنقاذها ولم يجبرها من قبل على فعل أي شيء حتى الحفلات الغنائية.

وتحدث مات روزنغارت، محامي المغنية الشهيرة بريتني سبيرز مع مجلة ”TMZ“، وأعرب عن سعادته بخصوص قرار جيمي بالتنحي عن دور الوصاية على بريتني.

وقال روزنغارت إنه ”ليس مندهشا من أنه في النهاية توصل هو ومحاميه لهذا القرار؛ لأنه كان يشعر بالإحباط من الهجمات والاتهامات الموجهة ضد موكلته بريتني“.

وطالب بمواصلة التحقيق في نشاط جيمي خلال فترة الوصاية على بريتني، والتحقق من ملايين الدولارات التي ربحها من ممتلكات ابنته، حيث كان يتحكم بالكامل بحكم هذه الوصاية في موارد ابنته المالية منذ 2008، عندما أثار الوضع النفسي لابنته القلق بعدما سقطت سقوطا مدويا حظي بتغطية إعلامية واسعة.

وجاءت موافقة والد بريتني سبيرز على التخلي عن الوصاية التي يمارسها على ابنته منذ 13 عاما، بعدما شنت النجمة الأمريكية بريتني سبيرز هجوما قضائيا لقي تغطية إعلامية واسعة لكف يده عن شؤونها الشخصية والمالية.

ويعد ذلك انتصارا لنجمة البوب الأمريكية البالغة من العمر 39 عاما، وانقلابا في موقف والدها الذي قال في بادئ الأمر، إنه سيعترض على الدعوى القضائية التي رفعتها بريتني سبيرز لسحب الوصاية منه.