شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف هوية الطبيب المتسبب بالخطأ الطبي لها

كشف الفنان المصري وائل عبدالعزيز أن الطبيب المتسبب في الخطأ الطبي، الذي حدث لشقيقته ”ياسمين“ وعرضها لأزمة صحية خطيرة، هو ”طبيبها الخاص“.

وقال عبدالعزيز إن ”الطبيب الخاص الذي عالجها كاد يتسبب في فقدان شقيقته لحياتها“، مبينا أنه خذلهم، معقبا أن ”تدخل الطبيب الذي يدعى عصام شلباية في الحالة الصحية أعاد الأمور إلى مسارها الصحيح“.

ودوّن شقيق ياسمين عبدالعزيز منشورا عبر حسابه في موقع ”فيسبوك“، ثمن فيه جهود الطبيب عصام شلباية في الحفاظ والعناية والاهتمام بشقيقته ومتابعتها يوميا.

وكتب شقيق ياسمين عبدالعزيز، قائلا: ”الدكتور المحترم/ عصام شلباية شكرا على كل مجهودك الفترة اللي فاتت في الحفاظ والعناية بحياة ياسمين واهتمامك بيها ومتابعتها يوميا طوال فترة تعبها بعد خذلان الدكتور المختص وندين لك بالشكر والعرفان“.

https://web.facebook.com/wael.abdelaziz2/posts/4479783992079035

وكان الفنان المصري أحمد العوضي، زوج ياسمين عبدالعزيز، قال إن ”القانون سيحكم في الأزمة الصحية التي مرت بها زوجته، والتي دخلت في غيبوبة ولا تزال تعاني من آثارها، حيث سافرت إلى سويسرا لاستكمال علاجها“.

وكتب العوضي عبر صفحته الرسمية على موقع ”فيسبوك“، قائلا: ”ما حدث من تسيّب وإهمال وتخاذل وتراخٍ في حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين.. وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله.. والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث.. لا تظنن صمتي نسيان.. بل لكل حدث حديث“.

وقررت أسرة ياسمين عبدالعزيز، الثلاثاء، السفر بها إلى سويسرا بطائرة خاصة لاستكمال رحلة علاجها في الخارج، بعد أيام قليلة من مغادرتها المستشفى.

وذكرت سلطات مطار القاهرة الدولي في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن ياسمين عبد العزيز وصلت المطار، الثلاثاء، متوجهة إلى العاصمة السويسرية جنيف، عبر طائرة إسعاف مجهزة، وذلك لاستكمال رحلة علاجها في أحد المستشفيات هناك.

وكشفت سلطات المطار أن ياسمين عبدالعزيز وصلت المطار بسيارة إسعاف مجهزة من قبل أحد المستشفيات الخاصة، ودخلت السيارة عبر بوابة صالة 4 في المطار، وانتقلت منها إلى طائرة الإسعاف الخاصة تحت إشراف إسعاف المطار.

يذكر أن ياسمين دخلت في غيبوبة في منتصف الشهر الماضي؛ بسبب خطأ طبي، وتلقت العلاج في أحد المستشفيات لمدة شهر تقريبًا، فيما شهدت خلال الأيام الماضية تحسنًا ملحوظًا في حالتها الصحية، حيث غادرت المستشفى في ساعة متأخرة من الخميس الماضي.

وكشف مصدر طبي، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن أسرة ياسمين عبدالعزيز هي من طلبت مغادرتها المستشفى، وهو ما توافق مع حالتها الصحية نسبيًا، حيث خرجت من المستشفى بشروط وضعها الفريق الطبي.