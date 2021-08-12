تنبأ بالموت قبل 3 أيام.. رحيل الفنان المصري محمد جبريل‎

توفي الفنان المصري محمد جبريل، عن عمر ناهز 76 عاماً، بحسب ما أعلن عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر، الفنان منير مكرم.

ونعت نقابة المهن التمثيلية في مصر، الفنان الراحل، في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، قالت فيه: ”البقاء لله، تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير محمد جبريل، رحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر والسلوان“.

وشارك محمد جبريل قبل وفاته بثلاثة أيام عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ منشوراً حول حسن الخاتمة، جاء فيه: ”ما معنى حسن الخاتمة؟.. ليس المقصود من حسن الخاتمة أن تموت وأنت في المسجد.. أو على سجادة الصلاة.. أو تموت والمصحف بين يديك.. فقد مات خير البرية جمعاء – صلى الله عليه وسلم – وهو على فراشه.. مات صديقُه الصديقُ أبو بكر – رضي الله عنه – وهو خيرُ الصحابة على فراشه.. مات خالد بن الوليد – رضي الله عنه – على فراشه وهو الملقب بسيف الله المسلول والذي خاض 100 معركة ولم يخسر أياً منها!! ولكِنَّ.. حُسْنَ الخاتمة.. أن تموتَ وأنت بريءٌ من الشرك“.

وأضاف: ”حُسْنَ الخاتمة أن تموتَ وأنت بريءٌ من النفاق.. حُسْنَ الخاتمة أن تموتَ وأنت مفارقٌ للمبتدعة بريءٌ من كل بدعة.. حُسْنَ الخاتمة أن تموتَ وأنت على الكتاب والسنة ومؤمنٌ بما جاء فيهما دون تأويل.. حُسْنَ الخاتمة أن تموتَ وأنت خفيفُ الحمل من دماء المسلمين وأموالِهم غير ظالم لهم ولأعراضِهم مؤدياً حق الله عليك وحق عباده عليك.. حُسْنَ الخاتمة أن تموتَ سليمَ القلب طاهرَ النوايا وحَسَنَ الأخلاق؛ لا تحملُ غلاً ولا حقداً ولا ضغينةً لمسلم.. حُسْنَ الخاتمة أن تصلي خمسَكَ في وقتها مع الجماعة لمن لهم حقُّ الجماعة وتؤدي ما افترضه اللهُ عليك لاهلك وبيتك.. حسن الخاتمة ان تكون ملتزم بأمور دينك وبيتك محبا لجارك .. واصلا لرحمك راحماً للصغير ومحترماً الكبير“.

واختتم محمد جبريل منشوره: ”اللهم أَحسنْ عاقبتَنا في الأمور كلِّها وأجرْنا من خزي الدنيا وعذابِ الآخرة.. اللهم أَحسنْ خاتمتَنا.. وردَّنا إليك رداً جميلاً.. غير مخزٍ ولا فاضحٍ“.

والفنان محمد جبريل تخرج في كلية الزراعة، وعمل في السينما بالثمانينيات والتسعينيات، حيث قدم العديد من المسلسلات التليفزيونية، كما عمل في الأفلام التي أنتجها قطاع الإنتاج بالتلفزيون، وفي بعض المسرحيات التلفزيونية.

ومن أشهر مسلسلاته، عملٌ للأطفال ”بوجي وطمطم“، و“الرجل والحصان“ 1982، و“محمد رسول الله“ 1984، و“الرايا البيضاء“ 1988، و“ساكن قصادي“ 1995، و“باب الخلق“ 2012، وفيلم ”الثأر“، وغيرها.

كما نال دوره في فيلم ”أوقات فراغ“ استحسان الجمهور وقت عرضه، إذ جسد شخصية الصحفي الذي تولي تدريب أحد الأبطال وفقاً لأحداث الفيلم.

وكانت آخر الأعمال التي قدمها الفنان الراحل مسلسل ”باب الخلق“ عام 2012، بطولة الراحل محمود عبد العزيز.