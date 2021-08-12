بعد أزمة قلبية.. الفنان المصري صلاح عبدالله يطمئن جمهوره

علَّق الفنان المصري صلاح عبد الله، على الأزمة القلبية الحادة التي تعرض لها مؤخرًا، وألزمته المكوث في غرفة العناية المركزة، قبل أن يتعافى كليًا ويخرج من المستشفى.

وقال ”صلاح“ عبر صفحته الرسمية على موقع ”تويتر“: ”من كثر الاتصالات والرسائل أثناء الأزمة الصحية الصعبة إللي عشتها من أسبوع وإللي بناتي كن يوصلنها لي على طول لقيتني بعد ما فُقت بسألهن عن أسماء معينة سألوا عني ولا لأ“.

وأضاف: ”ولكن -ولله الحمد- أدركت الخطأ بسرعة، وبطلت أسأل، ولذلك أقول لكم وعن طريقكم: ألف شكر لكل من سأل واتصل، وألف عذر وعذر لكل من لم يفعل“.

من كُتر الإتصالات والرسائل أثناءالأزمة الصحية الصعبة اللي عشتهامن أسبوع واللي بناتي كانوابيوصلوهالي على طول لقيتني بعدمافُقت بسألهم عن أسماء معينة سألوا ولالأ ولكن ولله الحمدأدركت الخطأبسرعة وبطلت أسأل ولذلك أقول لكم وعن طريقكم:ألف شكر لكل من سأل وأتصل وألف عذروعذر لكل من لم يفعل pic.twitter.com/odY61hbcFe — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) August 12, 2021

وحرص الجمهور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على التفاعل مع منشور ”صلاح“، متمنين له دوام العافية والصحة.

وكان الفنان المصري صلاح عبد الله، تعرض لأزمة قلبية مفاجئة استدعت إدخاله العناية المركزة.

وقالت المذيعة المصرية دنيا صلاح عبد الله، في منشور لها عبر حسابها على موقع ”فيسبوك“، إن والدها شعر بداية بألم في صدره، وانتقل على الفور إلى المستشفى، حيث تم تشخيصه بأنه تعرض لأزمة قلبية.

وأضافت أن الطبيب المعالج قرر إجراء عملية قسطرة له لتركيب دعامة.

وحول صحة والدها حاليًا، أوضحت ”دنيا“ أنه في حالة صحية أفضل، وغادر العناية المركزة إلى غرفة عادية، لكنه سيبقى في المستشفى إلى حين استقرار وضعه الصحي.

وكتبت دنيا في منشورها: ”سلامة قلبك يا روح القلب، ونور الدنيا، يا حبيبي يا بابا صلاح عبدالله، أنا بطمّن كل حبايب صاصا علشان لو في أي خبر غلط نزل“.

وأضافت: ”ألف حمد وشكر على كرم ربنا الكبير.. الأطباء طمنونا إنه يقدر يكمل تصوير بعد كام يوم راحة بإذن الله“.

وناشدت الجمهور بالدعاء لوالدها، قائلة: ”دعواتكم لصاصا أبو قلب طيب، وزي ما هو دائمًا بيقول بإذن الرحمن“.

وآخر أعمال الفنان صلاح عبد الله، الفيلم السينمائي ”الإنس والنمس“، وهو من بطولة: محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، وشريف دسوقي.

والعمل قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة، وكريم حسن بشير.