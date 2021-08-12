أنباء عن القبض على الفنان السوري علي الديك بتركيا لـ"إساءته لأردوغان"

تداول معارضون سوريون في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أنباء عن إلقاء القبض على المطرب علي الديك في تركيا، على خلفية إقامته حفلا غنائيا فيها، قالوا إنه انتقد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان أحد الحسابات التركية في موقع التواصل ”تويتر“، أمس الأربعاء، ذكر أن سلطات مطار إسطنبول ألقت القبض على علي الديك، بعد أن أقام حفلا فنيا فيها، وأساء فيها للرئيس أردوغان، مؤكدا أنه ”سيتم التحقيق مع الديك وفق القانون“.. سلطات مطار إسطنبول تلقي القبض على عديم التربية المطرب المرتزق علي الديك جاء إلى #تركيا، بكل حرية وأقام حفلا فنيا ثم قام بتوجيه الإساءة لرئيسنا، ويظن أنه سيخرج من تركيا كما دخل، لن يتم تقطيعه ولا إذابة جسده بل سيتم التحقيق معه وفق العدالة“.

بدوره، أكد أحد المغردين أيضا، الأنباء المتداولة ”الشبيح المطرب علي الديك دخل تركيا وشارك في حفلة، غنى وشتم رئيس الدولة التركية لتحقيق المزيد من الإثارة والبهجة.. قيل إن السلطات التركية أوقفته في مطار إسطنبول عند مغادرته للتحقيق معه ماذا لو دخل مطرب تركي مُوال لأردوغان إلى سوريا وشارك في حفلة، ماذا سيكون مصيره حتى لو لم يشتم بشار؟!“.

وتساءل مغرد آخر عن السبب، الذي دفع بتركيا إلى السماح لعلي الديك بدخول أراضيها، وهو معروف بمواقفه المؤيدة للنظام السوري ”المطرب السوري العلوي علي الديك يحيي حفلا في تركيا ويقوم خلال الحفل بشتم الرئيس أردوغان فتم اعتقاله في مطار إسطنبول في أثناء سفره .. عجيب أمرهم الأتراك لماذا تم السماح لهذا الشبيح بدخول تركيا، ولماذا لم يعتقل خلال الحفل؟. ترى لو حصل هذا الشيء في سوريا ماهي النتيجة ؟؟؟!!!“.

وبحسب ما نقلته صحيفة ”النهار“ اللبنانية، فإن كلمات الديك قد أثارت جدلا في حفل الزفاف، الذي حضره أعضاء برلمان عن حزب الشعب الجمهوري المعارض. وطلبت السلطات التركية من أهل العريس تسليم تسجيلات الحفل، بعد أن نفوا أن يكون الديك تعرّض لأردوغان، وقالوا إنّه كان يقصد والد العريس، الذي اسمه أردوغان.

لكن أحد المقربين من الفنان علي الديك والمؤيدين للنظام السوري، نفى أمس الأربعاء ما تم تداوله بشأن اعتقاله في تركيا، إذ أوضح في تغريدة له، أنه“بالاتصال مع الفنان علي الديك هو بخير ولا صحة لخبر توقيفة في تركيا تم التحقيق معه ليومين وهو طليق والسبب ولاؤه ووفاؤه لسوريا ولقائدها ولوائها وسماحة السيد وقد أرسل لي هذا المقطع من حفلته في تركيا متحديا نظام أردوغان الـ، م ، جر ، م. تابعوا الموال الذي غناه هناك .بالتوفيق خال“.

بدوره، كان علي الديك كشف في أحد اللقاءات، تفاصيل الواقعة، وقال إن ”ما حدث كان مجرد لبس، كون اسم العريس أردوغان على اسم الرئيس التركي، وقد وجه له تحية أثناء الأغنية في حفل الزفاف“، مبينا أن ”بعض الأشخاص قاموا بتحريف ذلك“.