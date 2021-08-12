نسرين طافش تحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات

أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش، حصولها على تأشيرة الإقامة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تمنح لأصحاب المواهب والباحثين والمبدعين، وذلك بعد أيام من الشائعات التي طالتها خلال الفترة الأخيرة وتفيد بطردها من الإمارات.

واحتفلت ”طافش“ بحصولها على الإقامة الذهبية بطريقتها الخاصة، إذ نشرت، عبر صفحتها على موقع ”إنستغرام“، صورتين لها ظهرت فيهما وهي تقف أمام برج خليفة في إمارة دبي، موجهة الشكر إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي على منحها الإقامة الذهبية.

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وعبرت الفنانة السورية عن سعادتها وامتنانها لدولة الإمارات لمنحها الإقامة الذهبية، إذ علقت على الصورة التي نشرتها قائلة ”شكرا لحاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شكرا لمكتب دبي الاعلامي وعلى رأسه السيدة منى المري المدير العام على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة بلد الخير والأمان والتطور.. شكرا على تقديركم للمبدعين والمؤثرين في كل المجالات“.

وانضمت نسرين طافش بذلك إلى قائمة من المشاهير ونجوم الفن والمؤثرين في الوطن العربي الذين منحتهم دولة الإمارات أخيرا، تأشيرة الإقامة الذهبية، ومن أبرزهم ”محمد رمضان، هبة نور، قصي خولي، شيري عادل، تيم الحسن، وفاء الكيلاني، محمد الفارس، هالة سرحان، نجوى كرم، راغب علامة، نيللي كريم، إيناس الدغيدي، بوسي شلبي، ناصيف زيتون، ومروان خوري“.

وأثارت الفنانة نسرين طافش، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة بعد انتشار شائعات بترحيلها من دولة الإمارات، وتناقل عدد من المواقع الإخبارية، أنباء تفيد بطردها منها، وسط صمت تام من الفنانة السورية.

وكانت الفنانة السورية أعلنت في أبريل/نيسان الماضي، عن فسخ خطوبتها، وذلك بعد مرور 5 أشهر على ارتباطها، إذ قالت في مقابلة إذاعية، إنها كانت تفكر في الزواج لتحقيق حلم الإنجاب والأمومة لكن الأمر لم يكتمل، مرجعة السبب بأنها لم تشعر معه بالتوافق الروحي والفكري.

ونافست نسرين طافش، في موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل ”المداح“ الذي شاركها في بطولته كل من ”حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، ومحمد عز“، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.