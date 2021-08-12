مي العيدان تعلن إنهاء خلافاتها مع الفنان عبد العزيز المسلم

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان إنهاء خلافاتها مع مواطنها الفنان والمؤلف والمخرج عبد العزيز المسلم، بعد سنوات من الخصام والنزاع الذي وصل إلى ساحات المحاكم.

وقالت مي العيدان عبر صفحتها على موقع ”إنستغرام“: ”أحب أن أعلن أنه تم الصلح بيني وبين أخي الفنان عبدالعزيز المسلم بعد خلاف دام لسنوات، قد يجوز أننا اختلفنا في وجهات النظر والرأي سواء من قبلي أو من قبله.. وقد يجوز أنه رفع علي أكثر من قضية ونلت في نهايتها البراءة.. ولكن بالنهاية يظل هو أخي الكبير، والاختلاف وراد والشيطان دخل بين سيدنا يوسف وإخوته“.

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وأضافت الإعلامية الكويتية الشهيرة ”ولكن بالنهاية هو أخي وبيننا عشرة أكثر من ٢٨ سنة، وعيش وملح .. والدنيا ما تسوى خاصة في زمن الوباء والبلاء والحمد لله على كل حال، وخاصة أن خلافاتنا كلها كانت فنية، ولا يوجد تجاوزات شخصية لا من طرفه ولا من طرفي“.

وبدأت الخلافات بين مي العيدان وعبد العزيز المسلم عام 2012 بعدما قامت ”مجموعة السلام الإعلامية“ التابعة لمسرح السلام الذي يملكه الفنان عبدالعزيز المسلم بحذف أكثر من 16 مقطعا لبرنامجها ”نأسف لعدم الإزعاج“ الذي تعده وتقدمه قناة ”سكوب“ من على موقع الفيديوهات العالمي ”يوتيوب“.

وأشارت العيدان في تصريحات صحفية وقتذاك إلى أنه بسؤالها إدارة موقع اليوتيوب عن سبب حذف تلك المقاطع أقرت بأنه جاء بأمر من جهات معنية منها ”مجموعة السلام الإعلامية“.

واعتبرت مي العيدان أن ما فعلته شركة عبد العزيز المسلم ضدها بمثابة إعلان الحرب عليها، خاصة أن شركته لا تمتلك الحقوق الخاصة بالبرنامج، وأعلنت فتح حساب قناة خاصة بها تحمل اسمها على موقع ”اليوتيوب“، وقامت بإنزال جميع المقاطع التي تم حذفها من قبل مجموعة السلام الإعلامية.

وفي عام 2018 أعلنت مي العيدان، براءتها من القضية التي رفعها ضدها الفنان عبدالعزيز المسلم، موضحة عبر حسابها على ”إنستغرام“ أن القضاء الكويتي قضى ببراءتها من الدعوى الكيدية التي رفعها ضدها عبدالعزيز المسلم.

وأضافت أن الفنان اتهمها بكتابة منشور عبر صفحتها بموقع ”إنستغرام“ يحمل تصريحا منسوبا إليه عام 2016، لافتة إلى أنه في ذلك الوقت كانت صفحتها تعرضت للاختراق.