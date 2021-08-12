مي العيدان تحسم الجدل بشأن وفاة الفنان الكويتي عبدالرحمن العقل

حسمت الإعلامية الكويتية مي العيدان الجدل بشأن وفاة مواطنها الفنان عبدالرحمن العقل، وذلك بعدما راجت إشاعة وفاته خلال الساعات الماضية بين رواد التواصل الاجتماعي.

وقالت مي العيدان إنها أجرت اتصالا بالفنان عبدالرحمن العقل ووجدته بخير، وإنه لا صحة لما يتم تداوله، وإن الحديث بشأن وفاته ”إشاعة“.

ويأتي رواج تلك الإشاعة كون عبدالرحمن العقل كان مصابا بفيروس كورونا الفترة الماضية، وعلى الرغم من ظهوره في مراسم تشييع جثمان الفنانة الكويتية انتصار الشراح، إلا أن البعض توقع أن انتكاسة صحية أصابته وأدت إلى وفاته.

وكتبت مي العيدان، معلقة على صورة نشرتها للفنان عبدالرحمن العقل عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، قائلة: ”يا جماعة الفنان الكبير عبدالرحمن العقل بخير ما فيه إلا العافية والصحة وتوني كلمته“.

وتابعت مي العيدان قائلة: ”لا تفزعونا بالإشاعات الله يطول بعمره وعافيته يدومها ويحفظه لأولاده وعائلته ومحبينه ولا يواريكم مكروه بغالي يارب“.

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وكان الفنان الكويتي عبدالرحمن العقل قد أعلن، في نهاية يوليو/تموز الماضي، إصابته بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، وهو ما تسبب في عدم مشاركته في مسرحية عيد الأضحى ”المهمة الصعبة“، وذلك بعد عزل نفسه تجنبًا لنقل العدوى إلى أشخاص آخرين.

وقال العقل، وهو من مواليد 1953، عبر صفحته في موقع ”إنستغرام“: “إلى أهلي وأحبابي وجمهوري في الكويت، والخليج العربي الغالي،، أتمنى لكم عيد أضحى مباركًا، أعاده الله عليكم باليمن والبركات، لا فاقدين ولا مفقودين“.

وتابع العقل في منشوره: “أعتذر عن عدم مشاركتي في مسرحية عيد الأضحى وذلك لظروف خارجه عن إرادتي لإصابتي بفيروس كورونا، وحفاظًا مني على سلامتكم وسلامة أهل بيتي، وحيث إنه تم عزلي لإصابتي بفيروس كورونا، لله الحمد في أوله وآخره، وبعد التشافي أنا الآن في أفضل حال، أشكر لكم تقديركم ومحبتكم، وأتمنى أن ألقاكم في ظروف أفضل“.

واختتم الفنان الكويتي حديثه قائلًا: “ألتمس العذر منكم، عسى الله أن يحفظكم جميعًا“.

https://www.instagram.com/p/CRrzSwilMeM/

ويشارك عبدالرحمن العقل حاليا في مسرحية ”المهمة الصعبة“، وهي من تأليف وبطولة عبدالعزيز المسلم، وشارك في التأليف الكاتب أيمن الحبيل، والشاعر سامي العلي، والشاعر الشيخ دعيج الخليفة، ومن إخراج عبدالله المسلم، ويشارك في البطولة: عبدالرحمن العقل، جمال الردهان، زهرة الخرجي، مرام وعبدالله المسلم، عبدالله الحمادي، أحمد التمار، علي القريشي، ونخبة كبيرة من فناني الكويت.