وفاة الناقد السينمائي المصري ضياء حسني

توفي الناقد السينمائي المصري ضياء حسني، إثر تعرضه لأزمة صحية لازمته طوال الفترة الماضية.

وجاء إعلان نبأ وفاة ضياء حسني، من قبل صديقه نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان، الذي وصف رحيله بـ“المفجع“.

وكتب ضياء رشوان، في منشور له عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“، قائلا: ”أنعي لكل أصدقائي وزملائي وأبناء جيلي وصحفيي مصر ومثقفيها، صديق وحبيب العمر الكاتب الصحفي والباحث الاقتصادي والناقد السينمائي وعالم الاجتماع، الإنسان بحق، رهيف الحس رقيق المشاعر كبير القلب، مثال الإخلاص والاستقامة، الحالم والعامل لخير وطنه وشعبه من بدء وعيه وحتى رحيله المفجع، الأستاذ ضياء حسني ابن مؤسسة الأهرام الذي انتقل لرحمة رب العباد منذ قليل“.

وأضاف ضياء رشوان: ”أخلص التعازي لأرملة الفقيد الغالي ولكل أفراد أسرته الكريمة وكل محبيه وأصدقائه وتلاميذه ولجيل فقد واحدا من رموزه المبدعة الشريفة“.

من جانبها، أعلنت زوجة الناقد السينمائي ضياء حسني، عن موعد تشييع جثمانه، موضحة أن المراسم ستنطلق من مسجد السيدة نفيسة، عقب صلاه ظهر يوم الخميس، على أن يتم دفنه في مقبرة الأسرة بمقابر ”المجاورين“ في حي الدراسة.

وكتبت زوجة الراحل على فيسبوك: ”إنا لله وإنا اليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى زوجي الغالي ضياء حسني، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وبلغه الفردوس الأعلى من غير عتاب ولا حساب ولا سابق عذاب“، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وتعرض الناقد السينمائي ضياء حسني لأزمة صحية طويلة، أدت إلى وفاته.

والراحل عضو في جمعية نقاد السينما، كما شارك في لجان تحكيم عدد من المهرجانات منها الإسكندرية السينمائي، وله العديد من الكتب والمقالات النقدية.