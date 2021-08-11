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نيللي كريم تحتفل بزواجها من اللاعب هشام عاشور
تاريخ النشر: 11 أغسطس 2021 17:12 GMT
تاريخ التحديث: 11 أغسطس 2021 17:50 GMT

نيللي كريم تحتفل بزواجها من اللاعب هشام عاشور

احتفلت الفنانة المصرية نيللي كريم بزواجها من لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، في حفل زفاف رومانسي أمام شاطئ البحر بالساحل الشمالي في مصر. وارتدت "نيللي" فستانًا

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المصدر: رشا حمدي - إرم نيوز

احتفلت الفنانة المصرية نيللي كريم بزواجها من لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، في حفل زفاف رومانسي أمام شاطئ البحر بالساحل الشمالي في مصر.

وارتدت ”نيللي“ فستانًا أبيض أنيقًا وراقيًا، فيما ارتدى زوجها ”هشام“ بذلة بيضاء عصرية، وسط أجواء مليئة بالرومانسية والحب.

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واختارت النجمة المصرية المنتج جمال العدل حتى يكون وكيلًا لها خلال عقد القران، وهو المسؤول عن شركة ”العدل جروب“ التي تتولى إنتاج أغلب مسلسلاتها.

 

وأمسك رامي عاشور، بطل العالم السابق بالإسكواش وشقيق العريس، بيد ”نيللي“ وسلَّمها لـ“هشام“ شقيقه ليبدأ حفل الزفاف.

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وكانت الفنانة ”نيللي“ ، ولاعب الإسكواش هشام عاشور، قررا في وقت سابق تأجيل حفل عقد قرانهما وزفافهما، حدادًا على وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز.

وقال بيان مقتضب صادر عن الفنانة نيللي، إن ”الاحتفال كان مقررًا، الأحد الماضي، في يوم الحناء على أن يتم عقد القران في الساحل الشمالي“، مضيفًا أن ”قرار التأجيل تم لمدة 3 أيام على أن تتم إقامة الاحتفالية نهاية الأسبوع الجاري“.

وأكد البيان الذي تداولته وسائل إعلام محلية، أن ”التأجيل يأتي حدادًا على وفاة دلال عبد العزيز، ومواساة أفراد أسرتها الذين يعيشون حالة من الحزن الشديد، لاسيما أنهم فقدوا الفنان الكبير سمير غانم قبل 3 أشهر“.

وحسمت الإعلامية المصرية هالة سرحان، مطلع آب/ أغسطس الجاري، الجدل بشأن خطوبة ”نيلي“ من ”هشام“ ، حيث أعلنت الأمر بشكل رسمي، ووصفتها بأنها ”ست العرايس“.

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وأكد مصدر مقرب أن الفنانة المصرية أقامت حفل الخطوبة بشكل عائلي داخل منزلها.

وأوضح المصدر أن“ نيللي“ تخطط لبدء شهر العسل في جزر المالديف عقب الزواج مباشرة، على أن تعود بعد ذلك لاستكمال أعمالها السينمائية“.

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يذكر أن لدى ”نيللي“ 4 أبناء من زواجين سابقين، وهم: سيليا، وكندة، ويوسف، وكريم، وتكبُر ”نيللي“ عن ”هشام“  بـ8 سنوات، فهي من مواليد 1974، أما هو فمن مواليد 1982.

واقتحم هشام عاشور عالم التمثيل مؤخرًا من خلال مسلسل ”حرب أهلية“ مع النجوم: يسرا، وباسل خياط، وأروى جودة، وجميلة عوض، وعرض خلال السباق الرمضاني الماضي.

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