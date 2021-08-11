آخر تطورات الحالة الصحية للفنان الكويتي محمد جابر "العيدروسي"

كشف الفنان الكويتي محمد جابر الصخي، المعروف في الوسط الفني بشخصية ”العيدروسي“، تفاصيل وضعه الصحي، عقب انتشار صورة له أثارت الجدل بشأن نقله إلى المستشفى.

ونشر محمد جابر، صورة له عبر حسابه الخاص في موقع ”إنستغرام“، ظهر فيها وهو جالس في أحد الأماكن العامة مرتديا الكمامة، قائلا إنه لا يتواجد في المستشفى بالفترة الحالية.

وتابع أنه لا يتواجد في الكويت، بل غادر البلاد في إجازة تخللها إجراء بعض الفحوصات الطبية المعتادة، مبينا أنها تكللت بالنجاح، وأن وضعه الصحي بخير.

يأتي هذا بعد أن نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، صورة لمواطنها محمد جابر، عبر حسابها في ”إنستغرام“، ظهر فيها وهو يرقد على سرير في مستشفى وبيده بعض اللاصقات الطبية، ما أقلق متابعيه.

وكتب محمد جابر قائلا: ”شكرا لكم جميعا حبيت أطمن الجميع بأني في صحة جيدة ولله الحمد.. أنا في إجازة خارج البلاد حيث تخللتها بعض الفحوصات الطبية المعتادة والتي تكللت بالنجاح ولله الحمد“.

وكانت مي العيدان كتبت، في تعليقها على صورة الفنان محمد جابر تقول: ”اللهم شافِ وعافِ الفنان الكبير محمد جابر واكسه برداء الصحة والعافية وارجعه إلى بيته وأهله وأولاده بكامل عافيته“.

ومحمد جابر ممثل وكاتب كويتي ولد في 20 كانون الثاني يناير 1945 في الصالحية في الكويت، وكانت بداية اهتماماته الفنية من خلال مدرسة المثنى الابتدائية، حيث شجعه مدير المدرسة عقاب الخطيب واهتم بتنمية هوايته.

وتعتبر بداية انطلاقته الفنية عندما شارك الفنان محمد النشمي في تمثيلية تلفزيونية وذلك عام 1961، وشارك في العام نفسه بالتمثيل بعمل لدى إذاعة الكويت من تأليفه.

واشتهر جابر بشخصية ”العيدروسي“ والتي قدمها لأول مرة في مسرحية ”اغنم زمانك“، وانتسب إلى “فرقة المسرح العربي“، وعمل بأعمال إدارية في الفرقة إلى أن استقال منها عام 1975، وأسس المسرح الحر“ بمشاركة من الفنانين عائشة إبراهيم وعبد العزيز النمش وعبد الله خريبط وعبد الله المسلم وعبد العزيز الفهد.

وبعدها ترك الفرقة وأسس فرقة ”مسرح الزرزور“، إضافة إلى التمثيل، وقد قام بكتابة وإعداد عدد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية وهو متزوج ولديه ستة من الأبناء.