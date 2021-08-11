نقل الفنان الكويتي محمد جابر إلى المستشفى إثر وعكة صحية

تعرض الفنان الكويتي محمد جابر، المشهور بشخصية ”العيدروسي“، لوعكة صحية أدخلته المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وظهر ”جابر“ راقدا على سرير في مستشفى وبيده بعض اللاصقات الطبية، ما أقلق متابعيه.

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر حسابها على ”انستغرام“ صورة الفنان وعلقت: ”اللهم شافِ وعافِ الفنان الكبير محمد جابر واكسه برداء الصحة والعافية وارجعه إلى بيته وأهله وأولاده بكامل عافيته“.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل مع الفنان محمد جابر ودعوا له بالشفاء العاجل والعودة لجمهوره في القريب العاجل.

وقبل يومين كشف ”جابر“ في تصريحات صحفية، أنه متواجد حاليا في تركيا لإجراء بعض الفحوصات الدورية، بعد عملية قسطرة للشرايين، لافتا إلى أنه سيعود قريبا إلى أرض الوطن.

ومحمد جابر ممثل وكاتب كويتي ولد في 20 يناير/كانون الثاني 1945 في الصالحية في الكويت، وكانت بداية اهتماماته الفنية من خلال مدرسة المثنى الابتدائية، حيث شجعه مدير المدرسة عقاب الخطيب واهتم بتنمية هوايته.

وتعتبر بداية انطلاقته الفنية عندما شارك الفنان محمد النشمي في تمثيلية تلفزيونية وذلك عام 1961، وشارك في العام نفسه بالتمثيل بعمل لدى إذاعة الكويت من تأليفه.

واشتهر جابر بشخصية ”العيدروسي“ والتي قدمها لأول مرة في مسرحية ”اِغنم زمانك“، وانتسب إلى“ فرقة المسرح العربي“، وعمل بأعمال إدارية في الفرقة إلى أن استقال منها عام 1975، وأسس المسرح الحر“ بمشاركة من الفنانين عائشة إبراهيم وعبد العزيز النمش وعبد الله خريبط وعبد الله المسلم وعبد العزيز الفهد.

وبعدها ترك الفرقة وأسس فرقة ”مسرح الزرزور“، إضافة إلى التمثيل، وقد قام بكتابة وإعداد عدد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية. وهو متزوج ولديه ستة من الأبناء

وفي سياق متصل، شارك ”جابر“ مؤخرا في المسلسل الكوميدي ”غريب“، كضيف شرف بدور ”أبوفرج“. والعمل من تأليف عبدالله العيسى، وإخراج نعمان حسين، وشارك فيه نخبة من الفنانين، منهم: طارق العلي، أحمد الفرج، فاطمة الطباخ، رانيا شهاب، إبراهيم الشيخلي وغيرهم.

وتقع أحداثه خلال حقبتي خمسينيات وستينيات القرن الماضي في حلقات متصلة منفصلة، حول شاب بسيط يُدعى غريب يحاول حل العديد من المشكلات والأزمات، لكنه يصطدم ببعض العقبات التي تحول دون تنفيذ مقاصده الخيّرة.

وكشف ”جابر“ في تصريحات سابقة أن لديه عملا مع المنتج باسم عبدالأمير، سيبدأ تصويره في سبتمبر/أيلول المقبل.