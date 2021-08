سمية الخشاب تعلم فيفي عبده كيفية "مغازلة الرجال"

أحدثت الفنانة المصرية سمية الخشاب، حالة من الجدل بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مشاركتها صورة جمعتها بمواطنتها الفنانة فيفي عبده عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، حيث كانت تعلمها كيفية مغازلة الرجال.

وظهرت سمية الخشاب في الصورة التي بدت أنها قديمة برفقة فيفي عبده، وهي تعلق بالإنجليزية قائلة: “ أقوم بتعليم أفضل صديقاتي كيفية مغازلة الرجال لتتمكن من جذبهم إليها“.

وانهالت العديد من التعليقات من قبل المغردين، الذين أبدوا استنكارهم من تصرف سمية الخشاب، وإقدامها على مثل هذا السلوك، متسائلين عن مغزى ما تقصد.

Me teaching my bestie how to flirt so she could bring all the boys to the yard pic.twitter.com/bKdormN9tZ

— Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) August 10, 2021