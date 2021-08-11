طليق إلهام الفضالة يثير الجدل حول ضم ابنتيه لحضانته بعد زواج والدتهما

أعلن الإعلامي والصحافي الكويتي خليل التميمي، طليق الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، عودة ابنتيه ”النور والفجر“ من طليقته إلى منزله، ملمحا إلى ضمهما لحضانته.

يأتي ذلك بعد مرور شهر من زواج إلهام الفضالة من الفنان الكويتي شهاب جوهر، وسط ضجة واسعة رافقت تلك الزيجة لاسيما وأن الجميع لم يكن يعلم بطلاقها من زوجها خليل التميمي.

ونشر طليق إلهام الفضالة، صورة جمعته بابنتيه عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، معلنا أنهما في منزله، فكتب: ”الحمد لله نورتوا بيتكم حبايبي“.

ورغم أن خليل التميمي، لم يحسم الأمر بشأن ضم الابنتين لحضانته أم أنهما في زيارة له وسيعودان لمنزل والدتهما، إلا أن الإعلامية الكويتية مي العيدان، نشرت فيديو جمعه بابنتيه عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، وطالبته بأن يرضى بابنتيه.

وفسر البعض حديث مي العيدان، على أنه حسم للأمر وأن الابنتين في حضانته، مشيرين إلى أن هذا القرار صحيح لأن الأم إلهام الفضالة، تزوجت ولا يحبذ أن تكون الابنتين مع زوج والدتهما.

ولجأت إلهام الفضالة، مؤخرا للقضاء ضد 3 مشاهير، أساءوا لها منذ إعلانها الزواج من مواطنها الفنان شهاب جوهر، إذ قالت في مقطع فيديو وثقته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، إن هناك بعض الأسماء تم الزج بها وهي لا علاقة لها بالقضية.

وطالبت ”الفضالة“ بعدم تصديق أي شيء تتناوله وسائل الإعلام أو صفحات السوشيال ميديا، مبينة أن الإنسانة التي تم ذكرها مستبعدة من حساباتها في أي قضية لأنها لا تفكر في مقاضاتها ولأنها خارج الكويت حاليا.

وعقبت إلهام الفضالة، أنها وكلت المحامية مريم البحر، لمقاضاة من أساءوا لها بسبب ”الهمز واللمز“ الذي حدث من بعض المشاهير في الميديا، وأيضا بعض الأكاونتات المسيئة والتي روجت لإساءات ضدها.

وتركت إلهام الفضالة، تعليقا على الفيديو قائلة: ”أهم 3 مشاهير بس اللي باخد حقي بإذن الله منهم والأكاونتات المسيئة“.

وكانت قد أعلنت إلهام الفضالة عن زواجها رسميا من شهاب جوهر، الذي يصغرها بثلاث سنوات، بعد ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، منتصف يوليو الماضي بدأت عقب انتشار صورة لهما خلال حفل عقد قرانهما.

ونشرت إلهام الفضالة صورة جمعتها بزوجها شهاب جوهر، وكانت من كواليس تصوير مسلسلهما ”أمينة حاف“، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وذلك عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، وعلقت عليها قائلة ”الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني على شهاب جوهر“.