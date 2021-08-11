إصابة المذيع المصري أحمد يونس وأسرته بفيروس كورونا

أعلن الكاتب المذيع المصري أحمد يونس، إصابته وأسرته بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، مبينا أنهم جميعا في وضع صعب ويلتزمون الفراش.

وأكد أحمد يونس، في منشور دونه عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، أنه يقضي وأسرته فترة العزل، والتي يتم فيها الالتزام ببروتوكول علاجي.

وأوضح أنهم راضين بقضاء الله، متمنيا من الجميع الحذر من هذا الفيروس، خاتما منشوره بقوله: ”ربنا يعافيكم ويحفظكم“.

وكتب أحمد يونس، ”أنا وزوجتي وأبنائي كلهم إيجابي كورونا.. الحمد لله رضا أرجوكم خلو بالكم واضح إنها راجعة للأسف..“.

وأضاف أحمد يونس ”إحنا في البيت الكل متبهدل ومحدش بيقوم من السرير.. ربنا يعافيكم ويحفظكم“.

وتفاعل من منشور أحمد يونس، العديد من الكتاب والمثقفين والإعلاميين متمنين له ولأسرته الشفاء العاجل من هذا الفيروس.

وأحمد يونس سالم يونس، هو مذيع راديو وتلفزيون، من مواليد 30 يناير 1981، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، هم (معز ولوسيندا ويونس)، وحاصل على ليسانس آداب قسم لغة إنجليزية، وبدأ عمله في مجال الإعلام كمعد للبرامج.

وكان أحمد يونس، من أوائل المذيعين الذين انطلقوا مع بداية الإذاعة المصرية المعروفة ”نجوم إف إم“ عام 2003، وكانت فقرة ”نص ساعة مع أحمد يونس“ هي أول ما أذاع على نجوم إف إم، ثم بدأ تقديم برنامج ”عالقهوة“ في 2009 من الساعة 12 منتصف الليل وحتى 3 فجرا.

انتقل أحمد يونس، للعمل في اذاعة (الراديو 9090) وبدأ تقديم برنامجه الشهير ”كلام معلمين“ في 3 نوفمبر 2015 بعد استقالته من نجوم أف أم ومستمر في تقديمه حتى الآن.