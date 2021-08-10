رامي رضوان ينهي الجدل حول علم الراحلة دلال عبدالعزيز بموت زوجها سمير غانم

أنهى الإعلامي المصري رامي رضوان زوج الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، الجدل المثار حول حقيقة معرفة حماته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز بموت زوجها سمير غانم في آخر أيام مرضها.

وقال رامي رضوان خلال برنامجه الذي يقدمه على فضائية ”دي إم سي“، ”بعض المواقع العربية نشرت أن حالة دلال تدهورت بعد علمها بوفاة زوجها، وهذا عارٍ تمامًا عن الصحة، ومعرفش مصادرهم إيه بالضبط“.

وعن فترة مرض الفنانة الراحلة قال: ”5 أشهر قضيناها في معاناة كبيرة جدًا، ولا أبالغ لو قلنا إن تلك المدة كانت بلا حياة، ولكننا طول الوقت كنا نبذل ما بوسعنا حتى نكون على الطريق الصحيح، فدلال كانت تعاني من وعكة صحية شديدة جدًا فوق ما يتخيله أحد، ولكن هذا قدر ومكتوب“.

وأكد ”رضوان“ أن إصابتها كانت صعبة للغاية، مما استلزم بقاءهم بجانبها 24 ساعة، وكانت هناك تطورات كبيرة جدًا في حالتها الصحية خلال أيامها الأخيرة إلى أن نفد أمر الله.

وأكمل الإعلامي المصري: ”بتمنّى السعادة تكون دائمة، وكل يوم، ونحن نشعر جيدًا بقيمة السعادة عندما يخيم الحزن علينا“، مشيرًا إلى أنه ”في العادة وقبل كل حلقاته التي يقدمها يكون مرتبًا لما سيقوله، ومحددًا النقاط التي سيتحدث عنها خلال برنامجه، ولكن حلقة اليوم مختلفة فهو لا يدري ماذا سيقول“.

وأضاف زوج الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، أنه لم يكن يستطيع الحديث عن وفاة حماته الفنانة دلال عبدالعزيز، ولكن أصدقاءه طلبوا منه الحديث.

وتابع رضوان: ”الظروف التي مررنا بها كأسرة فيها صعوبة كبيرة جدًا، ومع وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز فإن جميع مشاعر الحزن التي كانت مكبوتة بعد وفاة سمير غانم خرجت“.

ولفت إلى أنه لم يرتدِ الأسود بعد وفاة حماه وحماته وذلك لكونهما لا يحبان الحزن.

وقال إن ”جميع الرسائل التي وصلتنا لم تكن مجرد تعازٍ في فقدان نجمين، ولكن كل الرسائل تظهر مشاعر حزن لدى الناس وكأنهم فقدوا بعض أفراد أسرهم، وكأن شخصًا عزيزًا لديهم جدًا غاب عن الدنيا“.