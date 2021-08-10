نور عمرو دياب تعلن خطوبتها وتكشف جنسية العريس

فاجأت نور، ابنة الفنان المصري عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، جمهورها بنبأ خطوبتها لأول مرة.

وشاركت ”نور“ جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير ”إنسغرام“، بفيديو أثناء التحضيرات، استعدادًا لانتقالها إلى العيش جنوب لندن.

وأشارت نور، في الفيديو، إلى أنها ستنتقل للعيش جنوب لندن برفقة خطيبها، معبرة عن سعادتها الشديدة بهذه الخطوة.

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وقالت نور: ”أود الذهاب إلى العديد من المحال، نظرًا لأنني انتقلت إلى جنوب لندن مع خطيبي ولكن لفترة ليست طويلة.. أنا سعيدة للغاية ومتحمسة أيضًا“.

وتابعت ابنة الفنان المصري، أنها ستشارك متابعيها تفاصيل خطبتها وصورًا لرحلتها مع خطيبها، ومنزلهما، وصورة للخاتم قريبًا، لافتة إلى أنها لا تستطيع ارتداءه بسبب فقدانها بعض الوزن لذا يحتاج بعض التعديل.

وكشفت ”نور“ عن جنسية خطيبها، حيث قالت إنه بريطاني من أصل أفريقي، ما دفع الجمهور لتقديم التهنئة لها خلال الساعات الماضية.

ومن ناحية أخرى، كانت نور عمرو دياب قالت في تصريحات سابقة: ”لم أنزل مصر بسبب كورونا، وهناك إغلاق في لندن“.

وكانت الفنانة شيرين رضا احتفلت بعيد ميلاد ابنتها ”نور“ مؤخرًا عبر حسابها على “إنستغرام”.

ونشرت شيرين رضا صورة لابنتها، وعلقت عليها: “عيد ميلاد سعيد يا نونو، وإن شاء الله تحققي كل أحلامك، بحبك جدًا جدًا جدًا”.

يذكر أن ”نور“ هي الابنة الكبرى للفنان عمرو دياب من زوجته الأولى شيرين رضا، وتبلغ من العمر 31 عامًا، وهي مقيمة في بريطانيا، وأهدى والدها عمرو دياب لها أغنية ”نور العين“.

وتعرضت ”نور“ لحملة من التنمر بعد نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على ”إنستغرام“، ولم تعلق على التعليقات التي وجهت لها والتزمت الصمت التام، حيث كانت بعض التعليقات مسيئة، ما دفع المتابعين لمهاجمة الأشخاص الذين تنمروا عليها ودافعوا عنها.

وكان عمرو دياب أعلن عن إطلاق خط أزياء خاص به يحمل اسم ”34“.

ونشر ”الهضبة“، عبر حسابه الرسمي على ”إنستغرام“، صورًا من حفله الأخير في الساحل الشمالي، معلنًا من خلالها إطلاق خط أزياء خاص به.