وفاة الفنان الليبي عيسى عبدالحفيظ متأثرا بـ"كورونا"

توفّي الفنّان الليبي عيسى عبد الحفيظ، اليوم الثلاثاء، عن عمر 82 عاما، وذلك بعد أيّام من إصابته بفيروس كوفيد -19.

ونقلت صحيفة ”بوابة الوسط“ الليبية عن أحد أفراد عائلة الفنان الليبي الراحل، أنّ عيسى عبد الحفيظ فارق الحياة في منزله بعد أن تأزمت حالته الصحيّة، جرّاء إصابته بفيروس كورونا.

وشارك عيسى عبد الحفيظ في العديد من الأعمال الفنية، على غرار فيلم ”طبول الحرّية“ في عام 1981، كما شارك في فيلم ”تاقرفت“، وأعمال مسرحية وتلفزيونية أخرى.

كما شارك عيسى عبد الحفيظ في الفيلم العربي ”الرسالة“ في عام 1976، وجسّد فيه دور دليل قبيلة قريش لتقفي آثار المسلمين في الصحراء، وهو ثاني فنّان ليبي يشارك في فيلم الرسالة، إضافة إلى الفنان الراحل أحمد سالم الذي جسّد دور بلال بن رباح الحبشي.

وأعلن، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة استمرار تطبيق إجراءات حظر التجول الجزئي لمواجهة فيروس كورونا في البلاد؛ بسبب استمرار تفاقم الوضع الوبائي في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أنّ رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة طلب من وزيري الداخلية والحكم المحلي باستمرار تطبيق إجراءات حظر التجول الجزئي، مشيرة إلى أن القرار يرجع لتوصية من وزارة الصحة؛ بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي.

وكشفت تقارير محليّة أن الإصابات بفيروس كوفيد -19 بصدد التصاعد في الغرب الليبي، وفي عدد من جهات البلاد، وأضافت التقارير نفسها أنّ عمليات إحصاء الوضع الوبائي في البلاد غير دقيقة، نظرا للوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد في السنوات العشر الأخيرة.

وتحتل ليبيا المركز 76 عالميا في ترتيب الدول المتضرّرة من فيروس كورونا، بعد تسجيل 271981 إصابة، نجمت عنها 3781 وفاة، وذلك بعد مسح لتقصي الفيروس شمل مليونا و 379 ألفا و 277 شخصا.

وقد بدأت السلطات الليبية، مؤخرا، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، فيما أكّد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أن عدد الذين تلقوا التطعيم ضد الفيروس بلغ 782008 إلى حدود أمس الاثنين.