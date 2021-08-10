مسؤول يتوعد بمقاضاة يوتيوبر سوري وزوجته بعد زعمهما إعلان جنس مولودهما على الأهرامات

أحدث يوتيوبر سوري وزوجته العراقية، واللذان يدعيان ”سيامند وشهد“، جدلا واسعا بين المتابعين في منصات التواصل الاجتماعي، بسب انتشار مقطع فيديو لهما ظهرا فيه وهما يتحدثان عن إقامة حفل للكشف عن جنس مولودهما في الأهرامات بمصر.

ونشر اليوتيوبر سيامند برفقة زوجته، فيديو على قناته في ”يوتيوب“، مؤكدا أنهم سيحيون حفلا في أهرامات مصر، لكشف جنس مولودهما.

وزعم ”اليوتيوبر وزوجته“، في الفيديو قيامهما بالتجهيز لهذه الاحتفالية على مدار أيام طويلة، وأنهما رغبا في ذلك ليكونا أول شخصين في العالم يعلنان جنس مولودهما المنتظر في هذا المكان الأثري (الأهرامات).

وبعدها ظهر سيامند وزوجته كأنهما أمام أهرامات الجيزة بصحبة أصدقاء، مؤكدا شعوره بالحماسة الشديدة، ثم ظهرت الأهرامات كأنها تضيء بمختلف الألوان حتى استقرت على اللون الأزرق، في إشارة إلى أنّ الجنين ”ذكر“.

وتسببت تلك الواقعة بجدل واسع بين رواد مواقع التواصل، مبدين دهشتهم من إتاحة إضاءة الأهرامات لليوتيوبر وزوجته، إذ استنكر بعضهم ما حدث، موجهين اللوم للمسؤولين للسماح لهما بذلك، مبينين بأنه يقلل من قيمة المكان كأثر وأن الأهرامات ستصبح ”مشاعا“ لأغراض شخصية.

وسخر بعض آخر من الفيديو، وكتبت مغردة تدعى ريهام رضا ”‏في اتنين يوتيوبر عملوا حفلة في الأهرامات عشان يعرفو البيبي ولد ولا بنت، تخيل تفضل تبني 20 سنة في هرم وتنقل في حجارة وناس تموت عشان يدفن فيها مَلك وفي الآخر اتنين يوتيوبر يعملوا حفلة على قبرك ويلونوا الهرم بينك وبلو“.

في اتنين يوتيوبر عملو حفله ف الاهرامات عشان يعرفو البيبي ولد ولا بنت , تخيل تفضل تبني 20 سنه ف هرم وتنقل ف حجاره و ناس تموت عشان يدفن فيها مَلك و ف الاخر اتنين يوتيوبر يعملو حفله ع قبرك و يلونو الهرم بينك و بلو 😭😭😭😭😭😭😭 — this is winter stan acc (@REHAMREDA1111) August 9, 2021

وعقب مغرد آخر يدعى إبراهيم الأحمد، عبر حسابه على موقع ”تويتر“، يقول ”‏يوتيوبر سوري يحول الأهرامات إلى جهاز إيكو لكشف نوع الجنين.. منك لله يا أنس مروة“.

يوتيوبر سوري يحول الاهرامات الى جهاز ايكو لكشف نوع الجنين.

منك لله يا أنس مروة pic.twitter.com/Nl4QM2NCxo — ‏﮼إِبْرَاهِيمَ ﮼الأحمد𝓘𝓫𝓻𝓪𝓱𝓲𝓶 (@Ibrahimahmed_m) August 9, 2021

وأكد محمد عبدالعزيز، رئيس شركة الصوت والضوء، المسؤولة عن الاحتفالات في الأهرامات، أن الأمر برمته ”كذبة“ و“ادعاء“، موضحا في تصريحات لوسائل إعلام أن اليوتيوبر ”سيامند“ لم يتفق مع أحد من المسؤولين بأن تتلون الأهرامات بلون الجنين، ولكن الإضاءة الزرقاء كانت في الأهرامات بالصدفة.

وتابع أنه ”لا توجد أي حفلات خاصة تتم في منطقة الأهرامات“، مشددا على أنه لا يعرف هذا الشخص، وأنه ربما يكون دخل للأهرامات في وقت تجارب الصوت والإضاءة، إضافة إلى أن تلك الألوان من الممكن أن تظهر في مناسبات عدة تم تدشينها سابقا، من بينها الاحتفال باليوم العالمي للأمم المتحدة، واليوم العالمي لحقوق الإنسان، واليوم العالمي لمتحدي الإعاقة.

وأردف محمد عبدالعزيز ”منذ أيام أضيئت الأهرامات باللونين الأزرق والبرتقالي بالتنسيق بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة بمناسبة اليوم العالمي للكبد، وكذلك بمناسبة الاحتفال بالقضاء على فيروس سي في مصر“.

وأوضح أن ”الحفلات الخاصة للأشخاص ممنوعة تماما، لأن الأهرامات لا تستخدم بغرض الدعاية“، مردفا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لردع هذا الشخص الذي زعم ذلك.