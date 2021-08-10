نقل إيمان البحر درويش للعناية المركزة

نقل الفنان المصري إيمان البحر درويش، إلى العناية المركزة، بأحد المستشفيات الخاصة، وذلك بعد انتكاس وضعه الصحي.

وكشف مصدر طبي في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن إيمان البحر درويش، يرقد داخل العناية المركزة بعدما أصيب بجلطة في المخ أحدثت نزيفا داخليا يحتاج لعلاجه عدة أيام.

وأكد المصدر أن هذه الأزمة الصحية جاءت إثر عملية دقيقة كان قد أجراها إيمان البحر درويش، في وقت سابق لكنه لم يتابع وضعه الصحي مع الطبيب للتعافي بشكل كامل، مطالبا الجمهور بالدعاء له بالشفاء.

وكانت قد أكدت أمنية البحر، ابنة الفنان إيمان البحر درويش، في منشور لها عبر حسابها في موقع ”فيسبوك“، أن والدها لم يتم اعتقاله كما أشيع من جانب البعض، وأنه نقل إلى العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية كبيرة.

وكتبت أمنية البحر، ”والنبي يا جماعة بلاش أي واحد فاضي ومش لاقي حاجة يعملها يدخل يكتب أي كلام، أبويا في العناية المركزة علشان حصله انتكاسة، فبدل ما تضيعوا وقت في أي كلام ادعوله“.

وكان إيمان البحر درويش قد أثار حالة من الغضب والجدل بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، عندما نشر مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع ”فيسبوك“ ظهر فيه وهو يتحدث عن اعتقاله من قبل الأمن المصري“، وتعرضه للظلم.

وفي مارس الماضي، كشف إيمان البحر درويش، تطورات وضعه الصحي بعد تعرضه للإصابة بجلطة في المخ، معلنا تعافيه من الشلل النصفي الذي تبع الإصابة بالجلطة.

وقال إيمان البحر درويش، في مداخلة متلفزة، إن الإصابة بالشلل النصفي جعلته يتكاسل في متابعة الفريق الطبي المعالج وخوض رحلة جلسات العلاج الطبيعي.

وتابع درويش قائلا ”الحمد لله ربنا شفاني من تأثير الشلل النصفي اللي جالي في المخ. دلوقتي أحسن بكتير من قبل كدا. ربنا يقوينا وإحنا جامدين بإذن الله“.

وأكد الفنان المصري أنه تمكن من السير بعدما عانى بعض الوقت، منوها أنه عندما استطاع أن يسير على قدميه تناسى استكمال العلاج.