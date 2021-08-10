أشهر ضحايا ابستاين تقاضي الأمير أندرو‎‎

قررت فيرجينيا روبرتس جوفري، أشهر الأسماء في ملف ضحايا الملياردير المتهم بالمتاجرة بالجنس جيفري ابستاين، رفع دعوى قضائية في محكمة اتحادية بنيويورك ضد الأمير أندرو، الابن الثاني للملكة اليزابيث، تتهمه فيها بمواقعتها جنسيا رغما عنها عندما كانت في الـ 17.

وصرح المتحدث باسم الأمير في المملكة المتحدة، أنه تم الاتصال به في وقت متأخر من يوم الاثنين، وأنه ليس هناك تعليق على الدعوى حسب صحيفة ”ذا غارديان“.

ويتضمن الملف الذي تقدمت به المدعية، نسخة من الصورة التي تقف فيها إلى جانب الأمير اندرو ويضع ذراعه حول خصرها، وهي منتشرة على الانترنيت.

وتذكر جوفري في عريضة الدعوى، أن الأمير تورط معها في أفعال جنسية وهو يعلم بسنها الحقيقي، وذلك في 3 مناسبات خلال العام 2001، في لندن ونيويورك وجزر فيرجن الأمريكية.

كما أنها كانت مرغمة على ذلك بسبب الخوف، لتلقيها تهديدات صريحة أو ضمنية من جيفري ابستاين أو صديقته جيزلين ماكسويل، أو الأمير اندرو نفسه.

وسبق أن أثارت المدعية نفس الاتهامات في ملفات القضية التي رفعها ضحايا ابستاين ضد وزارة العدل الأمريكية سنة 2014، لكن ادعاءاتها قوبلت بالنفي من طرف ماكسويل ، التي أصرت أنها لم تدفعها أبدا لممارسة الجنس مع الأمير أو أي رجل آخر.

وتشبث الأمير أندرو، بالنفي خلال المقابلة الصحفية التي أجرتها معه ”بي بي سي“ في نوفمبر 2019، وكانت سببا في إبعاده عن الحياة العامة وتجريده من مسؤولياته الرسمية.

وقال في الحوار ”قلت باستمرار وبشكل متكرر ، إنه لم يكن لدينا أي نوع من الاتصال الجنسي على الإطلاق“، مضيفا أن الصورة المنتشرة له مع جوفري تم التلاعب بها.

كما أكد أنه في التاريخ الذي ذكرت المعنية بالأمر أنها التقته فيه،كان في المنزل مع ابنته بياتريس، ثم اصطحبها إلى محل بيتزا معروف.

وقررت فيرجينيا روبرتس جوفري اللجوء إلى القضاء رسميا ضد الأمير بعد مرور سنتين تقريبا على انتحار ابستاين، الملياردير المتهم بالمتاجرة الجنسية في القاصرات لصالح أشخاص نافذين عبر العالم، بمساعدة خليلته جيزلين ماكسويل.

وسبب هذا التأخر، أن محامييها كانوا يحاولون التوصل إلى تسوية مع الأمير.