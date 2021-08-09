توماس ماركل يحذر الأمير هاري من أخته ميغان: سطحية ستدمر حياتك‎

رغم انقضاء فترة ليست بالقصيرة على قرار دوقي ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بالانسحاب من القصر البريطاني والتنازل عن أدوارهما الملكية، إلا أن التوتر والأحداث الدرامية مازالت مستمرة.

ولا يتوقف أخوة ميغان ماركل غير الأشقاء ووالدها عن مهاجمتها عبر الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، وبحسب ما نشرته صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية، فإن توماس ماركل جونيور، الأخ غير الشقيق لدوقة ساسكس أدلى من خلال المقطع الدعائي لانضمامه لبرنامج تلفزيون الواقع الأسترالي Big Brother VIP بتصريحات صادمة عن ميغان ماركل.

وقال توماس جونيور، الذي يبلغ من العمر 55 عاما إنه حذر الأمير هاري من ميغان بأنها ستدمر حياته إذا استمرت بالبقاء فيها ووصف شخصيتها بـ“السطحية“.

وذكر جونيور أنها لا توجد أي علاقة تربطه بأخته غير الشقيقة ميغان ولم تدعه لحضور حفل زفافها إلى الأمير هاري عام 2018، وقبل الزواج توقف عن رؤيتها لفترة طويلة تبلغ 7 سنوات.

والجدير بذكره أن هذا التصريح حول تحذير الأمير هاري من زواجه بميغان أدلت به من قبل الأميرة آن الابنة الوحيدة للملكة إليزابيث الثانية حيث قامت بإخبار ابن شقيقها بأن هذه الزوجة لا تتلاءم معه ولا مع القصر الملكي وأنها مجرد اختيار خاطئ.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها توماس جونيور الذي يعمل في مجال تركيب النوافذ ميغان، ففي وقت سابق صرح للصحافة أنها إنسانة مغرورة ومملة وزائفة.

وانتقد جونيور أيضا قرار ميغان بتجاهل والدها وعدم الحديث معه منذ سنوات طويلة بعد حديثه مع الباباراتزي وتعاونه معهم، وأيضا وقوفها ضد رغبته في رؤية أحفاده آرتشي وليليبت التي استقبلتها منذ فترة قصيرة.

وهاجمت سامنثا ماركل، الأخت غير الشقيقة لميغان في وقت سابق واتهمتها بالكذب في الكثير من تصريحاتها التي أدلت بها خلال حديثها الصحفي مع المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري المتعلق بأن الدوقة لا تعرف أختها غير الشقيقة سامنثا ولم ترها منذ سنوات طويلة وجراء ذلك نشرت سامنثا صورة تجمعها بميغان في حفل تخرجها منذ 13 عاما.

وفي وقت سابق أدلت سامنثا للصحافة بتصريح صادم حول علاقة ميغان بالأمير هاري وتوقعت انفصالهما الوشيك وذكرت العديد من التقارير الصحفية أن الزوجين ورغم سعادتهما البادية في العلن، لكن الأبواب توجد خلفها الكثير من الخلافات التي لا تنتهي.