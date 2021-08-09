بعد أزمتها مع "المهن الموسيقية".. ما مصير حفل بلقيس في الأوبرا المصرية؟

تفاجأت المطربة اليمنية بلقيس فتحي، بإصدار نقابة المهن الموسيقية في مصر، التي يترأسها الفنان المصري هاني شاكر، قرارا بمنع بلقيس من إحياء الحفلات الغنائية في مصر.

يأتي هذا على خلفية أزمة الحفل الغنائي الذي أحيته بلقيس، يوم الأحد، في نادي الجلاء للقوات المسلحة دون الحصول على تصريح بإحياء الحفل، وهو ما هدد إحياءها حفلا غنائيا مقررا له في دار الأوبرا المصرية يوم 12 أغسطس/ آب الجاري.

وكشف مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن بلقيس تواصلت مع لجنة العمل في النقابة وحصلت على تصريح بالغناء في حفل دار الأوبرا المصرية، المقرر على مسرح الناقورة 12 أغسطس/ آب الجاري.

وأكد المصدر أن بلقيس أنهت أزمتها مع نقابة الموسيقيين، وتم اتخاذ قرار بإلغاء قرار منعها من الغناء في مصر، حيث تم حل الخلاف بينها وبين النقابة بشأن حفل نادي الجلاء الذي تم دون إصدار التصريح اللازم.

وبين المصدر أن الخلاف كان قائما بشأن سداد الرسوم التي قررتها لائحة النقابة لأي مطرب غير مصري (أجنبي) يحيي حفلا غنائيا في مصر، مبينا أنه أكدت في مكالمة هاتفية مع المسؤولين أن الخلاف بسيط، وأنها لا تمانع في الخضوع للائحة، معتبرة مصر بلدها الثاني لا سيما وأن والدها الموسيقار أحمد فتحي يقيم فيها أغلب أوقاته.

وكان الغموض يحيط حفل بلقيس، في 12 أغسطس/آب الجاري، على مسرح دار الأوبرا المصرية بعد قرار منعها من الغناء في مصر .

وكان قرار رسمي صدر من جانب المهن الموسيقية يقضي بمنع التعامل مع بلقيس، ورفض إصدار أي تصاريح لها مستقبلا عن أي أعمال في مصر، كونها خالفت القواعد المعمول بها في اللائحة النقابية.

وجاء في البيان: ”قررت نقابة الموسيقيين عدم التعامل نهائياً مع المطربة بلقيس، وعدم إصدار أي تصاريح مستقبلاً لها عن أي أعمال في جمهورية مصر العربية“.

وأضاف البيان أن ذلك ”لعدم حصولها على التراخيص اللازمة عن حفلها بنادي الجلاء للقوات المسلحة، على أن يتم إخطار جميع الجهات الحكومية والفنادق بعدم التعامل معها“.

يذكر أن المطربة بلقيس فتحي أحيت، أمس الأحد، حفلا غنائيا في نادي الجلاء للقوات المسلحة، جمعها بالفنان المصري رامي صبري، وقدمت خلاله فقرة غنائية تضمنت باقة من أفضل أغانيها.