سمية الخشاب تهدد الرجال بـ"التحرش"

هددت الممثلة المصرية سمية الخشاب، الرجال بـ“التحرش“ ردا على استخدامهم ذريعة ”نوع وصفة الملابس“ التي ترتديها المرأة، مبررا لقيامهم بهذا الفعل.

وفاجأت سمية الخشاب، جمهورها بهذا التهديد، وذهبت لتبرير هذا التصرف بنوع الملابس مثلما يبرر المتحرش من الرجال بالنساء.

وطالبت الممثلة المصرية ”الرجال بالالتزام بالثياب التي لا تبرز العورة لما في ذلك من إثارة فتنة النساء“، معتبرة أن ”المايوه القصير الخاص بالرجال يثير غرائز الجنس الآخر“.

وقالت الخشاب في تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“: ”أي حد بيحط مبرر للتحرش انه اللبس السبب عايزاك يا جميل انت وهو تلبسوا مايوه شرعي وانتوا نازلين البحر فالساحل عشان لبسكم الخليع ده بيستفزنا وممكن يبيح لنا نتحرش بيكم“.

اي حد بيحط مبرر للتحرش انه اللبس السبب عايزاك يا جميل انت وهو تلبسوا مايوه شرعي وانتوا نازلين البحر فالساحل عشان لبسكم الخليع ده بيستفزنا وممكن يبيح لنا نتحرش بيكم — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) August 9, 2021

وأضافت: ”أو غطو عورتكم اللي هي لحد تحت الركب يا حبايبي لما تخرجوا فالصيف مش الشورت اللي فوق الفخدة ده عشان برضو منتحرش بيكم“.

وتابعت: ”وداري (مجانصك) يا محترم وبطل تتصور بجسمك عشان انت كده فتنه رهيبه وممكن تجيب لنفسك التحرش ولا هو مش مباح بس للمرأه والراجل يعمل اللي هو عايزه؟؟؟“.

وكانت الفنانة سمية الخشاب، قد كشف مؤخرا في مداخلة هاتفية لبرنامج ”الحكاية“، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عن تعرضها للتحرش.

وعلقت مؤخرا على بروز عدد من قضايا التحرش في البلاد، وطالبت بتوفير مراكز لتأهيل الشباب بالقيم الأخلاقية، وكذلك الاهتمام بتلك القضية في الأعمال الفنية.

وقالت الخشاب: ”أنا تعرضت للتحرش وأنا في سيارتي وعلى السوشيال ميديا، وفي إحدى المرات شاهدت شخصا يعاكس فتاة وهي ترتدي ملابس محتشمة للغاية“.

كما شاركت الممثلة المصرية متابعيها على ”فيسبوك“ مؤخرا بمقطع فيديو حول التحرش، وعلقت عليه بقولها: ”لكل بنت تعرضت للتحرش أو الاغتصاب، إحنا معاكِ والمجتمع معاكِ، التحرش والاغتصاب جرائم ليس لها أي مبرر“.

وأضافت: ”أرجوكِ متسيبيش حقك. أنتِ أنثي يعني الحياة يعني عصب كل حاجة ماتكونيش سلبية وتتنازلي عن حقك وتدي حق للمتحرش أو المغتصب أنه يعمل كده فغيرك! لأ يعني لأ! واوعوا تخافوا من الابتزاز، انتو أقوي من أي حاجة. ولأ يعني لأ، ليكم كل الدعم حبايبي وكلكم أبطال“.