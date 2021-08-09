الفنان السعودي عمر الجاسر يغادر المستشفى بعد نجاح عمليته

غادر الفنان والمخرج السعودي عمر الجاسر المستشفى التخصصي في مدينة جدة السعودية، بعد خضوعه لجراحة دقيقة استأصل خلالها ورما في المخ.

ونجح الفريق الطبي بقيادة الدكتور محمد عارف في إجراء الجراحة، وفق ما أكدت شروق الجاسر، ابنة الفنان عمر الجاسر، في تغريدة لها عبر حسابها في موقع ’تويتر“.

ووثقت شروق الجاسر لحظات مغادرة والدها المستشفى من خلال صور ظهر فيها وهو يجلس على كرسي متحرك ويتجهز لاستقلال سيارته عائدا إلى منزله، بينما وجهت الشكر إلى جميع من وقفوا إلى جانب والدها والفريق الطبي المعالج.

وكتبت شروق الجاسر قائلة: ”‏اللهم لك الحمد حتى ترضى تم خروج والدي ‎#عمر_الجاسر ‎شكراً د.محمد عارف ‎وفريقه الطبي.. والشكر موصول للمستشفى لرعايتهم الكريمة“.

وتابعت ابنة الفنان السعودي قائلة: ”وشكرا للجنود الخفية اللي ربنا أرسلهم لمساعدة والدي.. وشكرا لكل من تواصل وسأل عن والدي.. أسأل الله يتمم شفائه وأن يرزقه العافية التامة“.

وخضع الفنان عمر الجاسر لجراحة دقيقة أجرى خلالها استئصال ورم من المخ، وذلك في الخامس من أغسطس الجاري، داخل المستشفى التخصصي في مدينة جدة السعودية.

وأعلنت شروق ابنة عمر الجاسر حينها، عبر حسابها في موقع“تويتر“، انتهاء والدها من إجراء الجراحة، ومغادرته غرفة العمليات، وتمنت تعافيه من محنته الصحية.

وكشفت ابنة عمر الجاسر عن صورة له أظهرت يده بعد العملية، وفيها بعض الأجهزة المتصلة بباقي أعضاء جسده كونه غادر إلى العناية المركزة للعمل على استقرار وضعه الصحي.

والفنان عمر الجاسر من مواليد 1 يناير 1962، وهو ممثل ومخرج سعودي، أسّس فرقة ”فنون جدة المسرحية“، وهي أوّل فرقة مسرحية خاصة في السعودية تحت إشراف جمعية الثقافة والفنون عام 1986، وتعتبر أول فرقة مسرحية تشارك في مسابقة أبها الثقافية ومهرجان الجنادرية.

كتب عمر الجاسر 38 نصا مسرحيا و4 مسلسلات وسهرات تلفزيونية، ومسلسلين إذاعيين، كما مثل في 56 مسرحية، و54 مسلسلا تلفزيونيا، والعديد من المسلسلات الإذاعية، فيما أخرج 64 عرضا مسرحيا، ومسلسلين تلفزيونيين، و3 برامج منوعات، وساعد في إخراج 3 مسرحيات، وأعدّ 15 نصا مسرحيا وعالج 3 مسلسلات بشكل درامي، كما كتب وأخرج الكثير من الأفلام الوثائقية والتسجيلية والمناسبات والإعلانات التجارية.