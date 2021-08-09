"اللفظ الخارج" يتسبب بإيقاف عمر كمال عن الغناء

أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان المصري هاني شاكر، قرارا رسميا بإيقاف مطرب المهرجانات المصري عمر كمال، عن الغناء بسبب مقطع فيديو ظهر فيه خلال حفل غنائي وهو يغني بـ“لفظ خارج“.

وأكد بيان صادر عن نقابة ”الموسيقيين“، أن عمر كمال، خضع للتحقيق في النقابة الأحد، وتم اتخاذ قرار بإيقافه عن الغناء لمدة أسبوع، بناء على قرار مجلس الإدارة، برئاسة هاني شاكر.

وأضاف البيان أن عمر كمال، أقر خلال التحقيق بأن ”اللفظ الخارج“ الذى بدر منه في أحد الحفلات، وأشار إلى أن هذا كان في حفلة خاصة ولكنه مقطع فيديو قديم ولا يعلم سبب تداوله حاليا.

وأوضح البيان أن عمر كمال، قال إن الفيديو يعود إلى ما قبل عام ونصف مضت وأحياه بإحدى الفيلات بمنطقة المريوطية.

وشدد البيان على أن مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، لم يقف عند هذا القرار فقط بل وجه تحذيرا شديد اللهجة لعمر كمال، بأنه في حالة تكرار مثل تلك الواقعة سيتم توقيع أقصى عقوبة عليه والتي تصل إلى الإيقاف نهائيا وإلغاء تصريح الغناء الخاص به.

واختتم البيان بأن عمر كمال، وقع على تعهد بعدم تكرار مثل تلك الواقعة.

وكانت قد دخلت نقابة المهن الموسيقية، مؤخرا على خط الأزمة التي أحدثها عمر كمال، بعد ظهوره في مقطع فيديو خلال حفل غنائي وهو يغني بـ“لفظ خارج“.

وجرى تداول مقطع الفيديو بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نحو واسع، ظهر فيه عمر كمال وهو يقف على المسرح يؤدي موالا غنائيا وسط تفاعل الجمهور ليقوم باستبدال كلمة مكان أخرى تتضمن ”لفظا خارجا“.

وأكد مصدر خاص لـ“إرم نيوز“ من نقابة الموسيقيين المصريين أنه تم التشاور بشأن المقطع الذي جرى تداوله حيث تم فتح تحقيق في تلك الواقعة، بعد رصد مقطع الفيديو بين رواد التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر أن مجلس النقابة سيجتمع خلال اليومين المقبلين، وفي حال أكد تقرير اللجنة الفنية صحة الفيديو سيتم استدعاء عمر كمال للتحقيق على الفور باعتباره عضوا منتسبا للنقابة، وهو ما حدث بالفعل وتم اتخاذ قرار التوقيف بحق عمر كمال.