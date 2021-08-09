ما مصير المشاهد المتبقية للراحلة دلال عبدالعزيز في هذه الأعمال؟

سادت حالة من الغموض بشأن مصير الأعمال الفنية والمشاهد المتبقية للفنانة المصرية الراحلة دلال عبدالعزيز، لاسيما وأنها كانت تشارك في أربع أعمال فنية أخرى خلاف مسلسل ”ملوك الجدعنة“ الذي يعد آخر عمل فني ظهرت فيه على الشاشة قبل رحيلها، وتم عرضه في ماراثون دراما رمضان 2021.

وشاركت دلال عبدالعزيز، في 4 أعمال فنية رحلت دون أن تشاهد ما أنهت تصويره، أو تحسم ما تعاقدت عليه، وهم: فيلمي ”تسليم أهالي“، و“الفنار“، ومسلسلي ”عالم موازي“، و“في بيتنا روبوت“ الجزء الثاني.

وتوصلت ”إرم نيوز“، إلى بعض التفاصيل الخاصة بمصير تلك الأعمال، حيث تأكد انتهاء دلال عبدالعزيز من تصوير مشاهدها كاملة في فيلم ”الفنار“، وكذلك أنهى فريق العمل تصوير الفيلم بشكل نهائي في شهر مارس الماضي.

وأكد مصدر من داخل الشركة المنتجة لفيلم ”تسليم أهالي“ أن الفيلم جاهز للعرض وكان مقررا أن يتم اتخاذ قرار برفع الطاقة الاستيعابية في السينمات لإطلاقه ولكن تم التراجع عن الأمر لأنه لم يتم تصوير البوسترات الدعائية لانشغال بطلته دنيا سمير غانم في مرض والدها ووالدتها ثم رحيلهما.

وأضاف المصدر أنه من الصعب تحديد موعد عرض الفيلم الذي تشارك فيه دلال عبدالعزيز ابنتها دنيا سمير غانم البطولة، حيث تقرر تجميد العمل لحين هدوء الأوضاع وعودة دنيا سمير غانم، لممارسة حياتها الطبيعية في ظل محنتها الحالية.

وبشأن مسلسل ”عالم موازي“، فقد كشف مصدر داخل المسلسل أن دلال عبدالعزيز، أنهت عددا كبيرا من مشاهدها وكان يتبقى لها 3 مشاهد قبل أن يداهمها فيروس كورونا نهاية أبريل الماضي والذي تسبب في وفاتها.

وبين المصدر أنه من المرجح إنهاء دور دلال عبدالعزيز، بوفاتها في المسلسل على أن يتم مناقشة هذا الأمر مع صناع العمل عند إعادة العمل عليه مجددا، مبينا أنه من الصعب استئناف التصوير حاليا في ظل حالة الحزن التي تصيب أسرة دلال عبدالعزيز، وخاصة ابنتها دنيا سمير غانم بطلة المسلسل.

أما مسلسل ”في بيتنا روبوت“ فقد جرى الاتفاق مع دلال عبدالعزيز، قبل مرضها بأنها ستكون من بين نجوم الجزء الثاني.

وكشف مصدر داخل الشركة المنتجة، أنه بوفاتها سيجري العمل على الاتفاق مع فنانة أخرى كي تكون بديلة لها في العمل لاسيما وأنها لم تقم بتصوير أي مشهد منه، بالرغم من أن دورها رئيسي.