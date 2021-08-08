نيللي كريم وهشام عاشور يؤجلان عقد قرانهما حدادًا على دلال عبدالعزيز

أعلنت الفنانة المصرية نيللي كريم، وخطيبها لاعب الإسكواش المصري العالمي هشام عاشور، اليوم الأحد، تأجيل حفل عقد قرانهما وزفافهما، حدادًا على وفاة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز.

وقال بيان مقتضب صادر عن الفنانة نيللي كريم، إنه ”كان مقررًا الاحتفال، اليوم الأحد، بيوم الحناء على أن يتم عقد القران، غدًا، في الساحل الشمالي“، مضيفًا أن ”قرار التأجيل تم لمدة 3 أيام على أن تتم إقامة الاحتفالية نهاية الأسبوع الجاري“.

وأكد البيان الذي تداولته وسائل إعلام محلية، أن ”التأجيل يأتي حدادًا على وفاة دلال عبد العزيز، ومواساة لأفراد أسرتها الذين يعيشون حالة من الحزن الشديد، لاسيما أنهم فقدوا الفنان الكبير سمير غانم قبل 3 أشهر“.

وكانت الإعلامية المصرية هالة سرحان، حسمت مطلع آب/ أغسطس الجاري، الجدل بشأن خطوبة كريم من هشام عاشور، حيث أعلنت الأمر بشكل رسمي، ووصفتها بأنها ”ست العرايس“.

وأكد مصدر مقرب أن الفنانة المصرية أقامت حفل الخطوبة بشكل عائلي في منزلها، وجرى تحديد، منتصف آب/ أغسطس الجاري، موعدًا لعقد القران وإتمام الزواج داخل إحدى القاعات.

وأوضح المصدر أن ”نيللي كريم تخطط لبدء شهر العسل في جزر المالديف عقب الزواج مباشرة، على أن تعود بعد ذلك لاستكمال أعمالها السينمائية“.

وشُيع اليوم الأحد، جثمان الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، التي وافتها المنية، أمس السبت، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وسط حضور حاشد من نجوم الفن، فيما تم دفنها في مقابر الأسرة بمدينة نصر.

يذكر أن عشرات الفنانين والشخصيات العامة، نعوا الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، داعين لها بالرحمة، ومشيدين بما قدمته طوال مسيرتها الفنية التي قاربت 4 عقود.

وولدت دلال عبدالعزيز في 17 يناير 1960، في قرية ”فرغان“ التابعة لمركز ”ديرب نجم“ بمحافظة الشرقية، وحصلت على شهادة البكالوريوس في الزراعة من جامعة الزقازيق، وبكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وهي حاصلة على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

وكانت انطلاقتها الفنية من خلال مسلسل ”بنت اليوم“، الذي فتح لها الباب للوقوف أمام الفنان سمير غانم بعدما رشحها الفنان نور الدمرداش للعمل في المسرح.

وتزوجت الفنانة الراحلة في العام 1984 من سمير غانم، وأنجبت منه ابنتين، هما: دنيا وإيمي.