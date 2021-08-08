ردا على استفسار رسمي.. الفنان السعودي فايز المالكي ينفي تورطه في "إعلان مخالف"

رد الفنان السعودي فايز المالكي، على ما أثير بشأن تورطه في محتوى إعلاني قيل إنه ”مخالف“ لضوابط ولائحة وزارة التجارة السعودية.

وقال فايز المالكي، إن وزارة التجارة راسلته بشأن إعلان، تم رصده في منصته ”تويتر“، وثبت مخالفته لنظام ضوابط الإعلان في لائحة التجارة الإلكترونية؛ وذلك لعدم تضمينه ما يوضح أنه مادة إعلانية.

وأضاف فايز المالكي، في تغريدة له عبر حسابه في موقع ”تويتر“، أنه قام بالرد على وزارة التجارة السعودية بعد مراسلته عبر بريده الإلكتروني، حيث أوضح لهم أن هذا الإعلان ”خيري“ يهدف إلى دعم الشباب.

وثمن فايز المالكي، جهود وزارة التجارة، في رصد المخالفات ومتابعة ضبط السوق الإعلاني وحماية المستهلك من أي تضليل أو تلاعب قد يحدث في أي إعلان.

وكان قد تضمن طلب وزارة التجارة من فايز المالكي، التوضيح بشأن مادته الإعلانية وما إن كانت مدفوعة من عدمه، في موعد أقصاه غدا الإثنين.

وطالبته الوزارة بأنه في حال كان الإعلان مدفوعا فعليه مراسلتهم بصورة من العقد المبرم مع الجهة المعلنة، مع الفاتورة التي توضح قيمة الإعلان مع إرفاق صورة من الهوية الوطنية والسجل التجاري.

وصلني من شوي هالايميل من وزارة التجارة @MCgovSA بخصوص احد الاعلانات اللي ما وضّحت أنها “إعلان” ، شكرا وزارة التجارة على متابعتكم وضبط السوق الاعلاني وحماية المستهلك من أي تضليل او تلاعب

تم الرد عليهم انه اعلان خيري ودعم للشباب pic.twitter.com/i4u9WHWqXM — فايز المالكي (@fayez_malki) August 8, 2021

يأتي هذا بعد مرور أسبوع من قيام وزارة التجارة السعودية، بتغريم أربعة من مشاهير موقع ”سناب شات“، من ضمنهم الفنان السعودي حبيب الحبيب، واللبنانية ليلى إسكندر؛ بسبب نشرهم إعلانات تضمنت ”خداعا وتضليلا“ للمستهلكين.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر ”قرارات بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية، بحق 4 مخالفين؛ لنشرهم إعلانات مخالفة على سناب شات، عن نشاط الفوركس (المحظور)، تضمنت تضليلا وخداعا للمستهلكين“.

وأضافت الوزارة حينها، أنه جرى تغريم المخالفين الأربعة بإجمالي 160 ألف ريال (نحو 43 ألف دولار).

وتتعلق قرارات الوزارة بكل من: أحمد عبدالله السالم، كويتي الجنسية، والفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، والفنان السعودي حبيب الحبيب، ونازلي جان كوز، التي تحمل الجنسية التركية.

"التجارة" تنشر قرارات بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية بحق 4 مخالفين لنشرهم إعلانات مخالفة على "سناب شات" عن نشاط الفوركس (المحظور) تضمنت تضليلاً وخداعًا للمستهلكين، وتغريمهم بإجمالي 160 ألف ريال. — وزارة التجارة (@MCgovSA) July 29, 2021

وعاقبت الوزارة، الأشخاص الأربعة، بـ“توجيه إنذار لهم لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية“، وفرض غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال (نحو 11 ألف دولار) على كل منهم، ونشر هذه القرارات الصادرة عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

وتحذر السلطات السعودية، بشكل مستمر، من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية ”الفوركس“ غير المرخص في المملكة.