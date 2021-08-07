ماذا قالت دلال عبد العزيز عن الموت وسبب حرصها على المشاركة بواجب العزاء؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، تحدثت من خلاله عن الموت وفراق الأحبة، كاشفة سبب حضورها أي عزاء للفنانين أو الأصدقاء وتفضيلها العزاء عن الأفراح بصفة مستمرة.

وقالت دلال في مقابلة تليفزيونية ”والدتي كانت تقول لي دائما، لابد أن تشاركي في أي واجب عزاء وإذا كان هناك فرح اتركيه واذهبي للعزاء، هذا الأمر كان يزعج سمير غانم زوجي لذلك كان يطلق عليا اسم عزا عبد العزيز ”.

وأضافت ”قديما كان الموت قليلا وكان هناك فارق زمني للسماع عن عن وفاة شخص، لكن الآن الموت كثير وفراق الأحبة أكثر، خصوصا فراق الأم أصعب بكثير، أنا عندما أعلم أن شخصا فقد أمه أو أي شخص عزيز عليه، أتمنى أن أحضنه وأطبطب عليه“.

وأكملت ”بناتي تعلموا مني هذا الأمر، وأصبحوا يشاركون في أي عزاء لأن هذه الأمور واجب، فنحن تربينا على ذلك فقديما إذا توفى شخص كنا نغلق التلفاز كثيرا من واجب الأصول والاحترام لحرمة الموتى“.

واختتمت حديثها، قائلة ”دائما تحضرني مقولة إذا مات الأب يقال (مات الشخص الذي يكرمك من أجله الناس وإذا ماتت الأم مات الشخص الذي يكرمك من أجله الله عز وجل)، أنا دائما كنت أبكي في عيد الأم وماما مازالت حية أكتر من وفاتها لأني كنت دائما أحمل هم وفاتها“.

وكان الفنان المصري أشرف زكي، نقيب الممثلين، أعلن خبر وفاة دلال عبد العزيز قائلا إنها توفيت داخل المستشفى، وتقوم أسرتها بالتحضير لإقامة مراسم تشييع جثمانها لدفنها في مقابر الأسرة.

فيما كتب الإعلامي المصري رامي رضوان، زوج ابنتها دنيا سمير غانم، تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“ ”أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما“.

وبشأن تشييع الجثمان وعزاء دلال عبد العزيز، كتب رامي رضوان في ”فيسبوك“ معلنا أن صلاة الجنازة تقام الأحد عقب صلاة الظهر في مسجد المشير في التجمع الخامس، أما العزاء سيكون في مدافن الأسرة في مدافن الوفاء والأمل في مدينة نصر، ودعا الجميع للدعاء لها.

يذكر أن الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، كانت ترقد في العناية المركزة في أحد المستشفيات بعد إصابتها بمضاعفات فيروس كورونا منذ أشهر، فقدت خلالها زوجها الفنان سمير غانم، الذي توفي بذات الفيروس في 20 من مايو الماضي.