جمعهما مسلسل "فلانتينو".. عادل إمام يودع دلال عبد العزيز

ودع الفنان المصري عادل إمام مواطنته الفنانة دلال عبد العزيز، التي رحلت عن الحياة، اليوم السبت، وذلك عن عمر ناهز 61 عاماً، بعد صراع مع المرض استمر أكثر من 100 يوم.

ونشر النجم عادل إمام، عبر صفحته الرسمية على موقع ”إنستغرام“، صورة تجمعه مع الراحلة دلال عبد العزيز، وابنه المخرج رامي إمام، من كواليس مشاركتهم في مسلسل ”فلانتينو“، الذي نافسوا خلاله في موسم دراما رمضان 2020، وهو آخر عمل جمع الزعيم ودلال.

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ونعى إمام دلال عبد العزيز، كما وجه رسالة دعم إلى ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم، حيث علق على الصورة التي نشرها قائلًا: ”البقاء لله الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويدخلها فسيح جناته ويصبر بناتها وأهلها“.

بدوره، نشر المخرج رامي إمام، عبر صفحته على ”إنستغرام“، مجموعة من الصور التي تجمعه مع الفنانة دلال عبد العزيز، وعلق عليها قائلًا: ”مع السلامة يا ميس عفاف.. حتوحشينا اوييييي.. ربنا يرحمك ويغفر لك ويدخلك فسيح جناته.. خالص التعازي لدنيا وايمي ورامي وحسن.. ربنا يصبركم“.

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واشترك الزعيم عادل إمام مع النجمة الراحلة دلال عبد العزيز في العديد من الأعمال الفنية، كان أبرزها فيلم ”النوم في العسل“ عام 1996، وآخر عمل فني جمعهما مسلسل ”فلانتينو“ عام 2020، وهو أيضًا آخر عمل للزعيم.

وتوفيت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، السبت، عقب صراع دام عدة أشهر مع فيروس كورونا.

‏وكتب الإعلامي المصري رامي رضوان تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر، قائلا: ”أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز ما حبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون… أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما“.

وتسببت إصابتها بالفيروس في مضاعفات صحية للفنانة استدعت مكوثها في العناية المركزة طوال فترة مرضها؛ لاحتياجها إلى الأكسجين.

وعانت دلال عبدالعزيز طوال الفترة الماضية من تليف في الرئة، حيث كانت تحتاج إلى نسبة كبيرة من الأكسجين وبصورة دائمة، فضلا عن الأجهزة المساعدة على التنفس كي تعود الرئة لعملها الطبيعي، لكن جهود الأطباء لم تنجح في إنقاذ حياتها.